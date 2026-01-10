Invita alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a jornada de vacunación

Esta jornada forma parte de una política pública preventiva, enfocada en fortalecer las defensas de la población y reducir riesgos a la salud. [Agencias]

Esta jornada forma parte de una política pública preventiva, enfocada en fortalecer las defensas de la población y reducir riesgos a la salud. [Agencias]

Nuevo Laredo,Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que se llevará a cabo los días 13 y 14 de enero, como parte de las acciones permanentes de su administración para proteger la salud y el bienestar de las familias neolaredenses.

La presidenta municipal destacó que esta jornada forma parte de una política pública preventiva, enfocada en fortalecer las defensas de la población y reducir riesgos a la salud, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Durante ambos días se estarán aplicando de manera gratuita las vacunas contra la influenza, dirigida a personas desde los 6 meses de edad; neumococo, para mayores de 50 años; así como la vacuna contra COVID-19, con el objetivo de cuidar la salud de todas y todos.

“En este gobierno tenemos muy claro que el bienestar de las familias es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad. Por eso, los invitamos a aprovechar esta jornada de vacunación, a cuidarse y a cuidar de quienes más quieren”, expresó la alcaldesa.

La jornada de vacunación se realizará en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, ubicadas en Maclovio Herrera s/n, entre Morelos y Juárez, en la colonia Ojo Caliente, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir de manera responsable y aprovechar este servicio rápido y seguro, que forma parte del compromiso de esta administración con la salud pública y la prevención.