Manifestaciones contra el ICE llenan las calles de EU

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

MINNEAPOLIS, Minnesota.- Miles de personas marcharon en Minneapolis el sábado luego que un agente federal mató a tiros a una mujer en esa ciudad y otro hirió de bala a otras dos personas en Portland, Oregon, mientras líderes de Minnesota instaban a los manifestantes a mantener la paz.

La manifestación en Minneapolis formó parte de los cientos de protestas previstas para el fin de semana en ciudades y poblados de todo el país. Se produjo en una ciudad nerviosa desde el asesinato de Renee Good cometido el jueves por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Todos vivimos con miedo en este momento”, dijo Meghan Moore, madre de dos hijos de Minneapolis que se unió a la protesta el sábado. “El ICE crea un ambiente donde nadie se siente seguro y eso es inaceptable”.

El viernes por la noche, una protesta realizada frente a un hotel de Minneapolis que convocó a unas 1.000 personas se tornó violenta cuando los manifestantes lanzaron hielo, nieve y piedras a los agentes, dijo el sábado el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara. Un efectivo sufrió heridas leves tras ser golpeado con un trozo de hielo, señaló, y agregó que 29 personas fueron citadas y liberadas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, enfatizó que, aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, quienes causen daños a la propiedad o pongan en peligro a otros serán arrestados. Criticó a los “agitadores que intentan incitar a grandes multitudes”.

“Esto es lo que Donald Trump quiere”, dijo Frey, refiriéndose al presidente, que ha exigido realizar grandes esfuerzos de control migratorio en varias ciudades de Estados Unidos. “Quiere que mordamos el anzuelo”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, hizo eco del llamado a la paz.

“Trump envió a miles de agentes federales armados a nuestro estado, y les tomó solo un día matar a alguien”, publicó Walz en las redes sociales. “Ahora no quiere nada más que ver que el caos distrae de esa horrenda acción. No le den lo que quiere”.

Comunidades unidas en la frustración

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el despliegue de agentes de migración en las Ciudades Gemelas es la mayor operación migratoria de la historia. El gobierno de Trump ha afirmado que ambos tiroteos fueron actos de autodefensa contra conductores que “convirtieron en arma” sus vehículos para atacar a los agentes.

Connor Maloney dijo que asistía a la protesta en Minneapolis para apoyar a su comunidad y porque se siente frustrado con la represión migratoria.

“Casi a diario los veo acosando a la gente”, dijo. “Es repugnante que esto esté sucediendo en nuestra comunidad”.

Fue uno de los miles de manifestantes, incluidos niños, que desafiaron las temperaturas bajo cero y una ligera capa de nieve, llevando carteles hechos a mano que decían “¡Fuera el ICE de Minnesota!” y “El ICE se derrite en Minnesota”.

Marcharon por una calle que alberga restaurantes y tiendas donde se celebran diversas nacionalidades y culturas en coloridos murales.

Steven Eubanks, de 51 años, dijo que se sintió obligado a asistir el sábado a una protesta en Durham, Carolina del Norte, debido al “horrible” asesinato en Minneapolis.

“No podemos permitirlo”, dijo. “Tenemos que levantar la voz”.

Indivisible, una organización social creada para resistir al gobierno de Trump informó que había cientos de protestas programadas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados.

En Minneapolis, una coalición de grupos por los derechos de los migrantes convocó a una marcha en Powderhorn Park, un gran espacio verde próximo al lugar donde Renee Good, de 37 años, fue abatida por un agente federal en un vecindario residencial el miércoles.

Actividad del ICE en Minneapolis

En Minneapolis, una coalición de grupos defensores de los derechos de los migrantes organizó la manifestación, que inició en un parque a aproximadamente 800 metros (media milla) del barrio residencial donde Good, de 37 años, fue abatida a tiros el miércoles.

Pero la gran protesta aparentemente no disuadió a los agentes federales de operar en la ciudad.

A unos 3 kilómetros (2 millas) de distancia, justo cuando comenzaba la manifestación, un fotógrafo de The Associated Press vio a agentes fuertemente armados —al menos uno con uniforme de la Patrulla Fronteriza— acercarse a una persona que los había estado siguiendo. Dos de los agentes, que portaban armas largas, le ordenaron a la persona que dejara de seguirlos, diciéndole que era su “primera y última advertencia”.

Los agentes finalmente se dirigieron a la interestatal sin detener al conductor.

Las protestas celebradas hasta el momento en el vecindario han sido pacíficas, en contraste con la violencia registrada en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de la policía. El jueves y el viernes se registraron algunos enfrentamientos cerca del aeropuerto entre grupos más pequeños de manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal utilizado como base para la campaña migratoria en las Ciudades Gemelas.

O’Hara dijo que los policías de la ciudad han respondido a llamadas sobre autos abandonados debido a que sus conductores han sido detenidos por agentes de inmigración. En un caso, un auto fue dejado en estacionamiento, y un perro fue abandonado dentro de otro vehículo.

Dijo que las actividades de control migratorio ocurren “por toda la ciudad” y que las personas que llaman al 911 han alertado a las autoridades sobre la actividad del ICE, arrestos y vehículos abandonados.

La Casa Blanca ha enviado a miles de agentes federales a Minnesota en el marco de una nueva y amplia ofensiva vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Más de 2.000 agentes participaban en el operativo.

Desaire a legisladoras

Tres congresistas de Minnesota intentaron recorrer la instalación del ICE en el edificio federal de Minneapolis el sábado por la mañana e inicialmente se les permitió entrar, pero luego se les dijo que tenían que irse unos 10 minutos después.

Las representantes Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig acusaron a los agentes del ICE de obstaculizar a los miembros del Congreso en el cumplimiento de su deber de supervisar las operaciones en el lugar.

El mes pasado, un juez federal impidió temporalmente que el gobierno de Trump hiciera cumplir políticas que limitan las visitas del Congreso a las instalaciones de inmigración. El fallo se deriva de una denuncia presentada por 12 miembros del Congreso que demandaron en Washington, D.C. para impugnar las políticas de visitantes enmendadas de ICE después de que se les negara la entrada a las instalaciones de detención.