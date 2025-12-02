El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Inspira Katya Echazarreta con ‘Un Espacio Sin Límites’

En el marco de la Cartelera Naranja de INMUJER

La destacada mexicana, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, se presentó en la Sala Sergio Peña de la Antigua Aduana. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo concluyó las actividades de su Cartelera Naranja del mes con la magistral conferencia “Un Espacio Sin Límites”, a cargo de la ingeniera y divulgadora científica, Katya Echazarreta.

La destacada mexicana, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, se presentó en la Sala Sergio Peña de la Antigua Aduana, lugar al que asistieron 200 personas.

A través de su conmovedora presentación, Echazarreta compartió su extraordinaria trayectoria, sirviendo como un faro de inspiración para todas las asistentes. La ingeniera detalló cómo logró superar obstáculos personales y profesionales significativos, destacando la importancia de la perseverancia y la ambición en la búsqueda de grandes metas.

El momento culminante de la conferencia fue el relato de su experiencia en la NASA y su histórico viaje espacial. La ingeniera voló al espacio el 4 de junio de 2022 a bordo del cohete Blue Origin, como parte de una misión fundamental para analizar el “efecto perspectiva” en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA).

La conferencia “Un Espacio Sin Límites” refuerza el compromiso de la Cartelera Naranja de Inmujer Nuevo Laredo con el empoderamiento femenino, la eliminación de la violencia y la promoción de la igualdad de oportunidades a través de historias de éxito que rompen paradigmas.

Expertos explican qué dice la ley sobre matar a sobrevivientes de un bote atacado
Arranca en Nuevo Laredo Temporada de Venado Cola Blanca con alta afluencia de cazadores

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.