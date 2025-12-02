Inspira Katya Echazarreta con ‘Un Espacio Sin Límites’

La destacada mexicana, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, se presentó en la Sala Sergio Peña de la Antigua Aduana. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo concluyó las actividades de su Cartelera Naranja del mes con la magistral conferencia “Un Espacio Sin Límites”, a cargo de la ingeniera y divulgadora científica, Katya Echazarreta.

La destacada mexicana, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, se presentó en la Sala Sergio Peña de la Antigua Aduana, lugar al que asistieron 200 personas.

A través de su conmovedora presentación, Echazarreta compartió su extraordinaria trayectoria, sirviendo como un faro de inspiración para todas las asistentes. La ingeniera detalló cómo logró superar obstáculos personales y profesionales significativos, destacando la importancia de la perseverancia y la ambición en la búsqueda de grandes metas.

El momento culminante de la conferencia fue el relato de su experiencia en la NASA y su histórico viaje espacial. La ingeniera voló al espacio el 4 de junio de 2022 a bordo del cohete Blue Origin, como parte de una misión fundamental para analizar el “efecto perspectiva” en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA).

La conferencia “Un Espacio Sin Límites” refuerza el compromiso de la Cartelera Naranja de Inmujer Nuevo Laredo con el empoderamiento femenino, la eliminación de la violencia y la promoción de la igualdad de oportunidades a través de historias de éxito que rompen paradigmas.