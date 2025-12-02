Arranca en Nuevo Laredo Temporada de Venado Cola Blanca con alta afluencia de cazadores

Se han entregado 2 mil 160 cintillos, lo que representa el mismo número de cazadores registrados para esta temporada

Con este inicio favorable y una alta demanda de cintillos, Nuevo Laredo se consolida como una de las fronteras más importantes para la actividad cinegética en el país. [Agencias]

Con este inicio favorable y una alta demanda de cintillos, Nuevo Laredo se consolida como una de las fronteras más importantes para la actividad cinegética en el país. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal informó que la temporada de cacería de venado cola blanca inició oficialmente el pasado 21 de noviembre con una importante afluencia de cazadores nacionales y extranjeros, lo que anticipa un significativo impulso turístico y económico para la región.

El director de Turismo, Alfredo Guarneros, anunció que al corte se han entregado 2 mil 160 cintillos, lo que representa el mismo número de cazadores registrados para esta temporada.

Esta cifra supera los números alcanzados en el mismo periodo del 2024 y se prevé que continúe en aumento durante las próximas semanas.

“Al miércoles teníamos 2,160 cintillos entregados, que equivalen al mismo número de cazadores que esperamos visiten nuestra región. Con base en la experiencia de años anteriores, estas solicitudes aumentan conforme avanza la temporada”, comentó Guarneros.

También destacó que ya han ingresado por el Puente Internacional II alrededor de 60 cazadores, quienes son atendidos en el módulo especial instalado por instrucciones de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en coordinación con personal de Migración, Aduanas y SEDENA.

“Los cazadores llegan con su documentación en regla, permisos de armas y equipo especializado. Algunos ya se encuentran instalándose en los ranchos para preparar la temporada, que tiene su punto más alto en la segunda semana de diciembre”, detalló.

El director de Turismo explicó que este año se espera superar los 2 mil 700 cintillos, cifra mayor a los 2 mil 650 del año pasado. Además, la derrama económica proyectada podría rebasar los 15 millones de dólares, beneficio directo para comercios, ranchos cinegéticos, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios locales.

Guarneros destacó la participación de asociaciones y clubes cinegéticos, quienes trabajan de manera coordinada con los dueños de ranchos y SEDENA para facilitar el registro y transportación de armas, garantizando una temporada segura y ordenada.

“Tenemos una excelente coordinación con SEDENA y los clubes de caza. Se realiza con anticipación el registro de armas y documentos para que los cazadores puedan ingresar sin contratiempos y disfrutar la temporada en la región”, agregó.

Con este inicio favorable y una alta demanda de cintillos, Nuevo Laredo se consolida como una de las fronteras más importantes para la actividad cinegética en el país, atrayendo a cazadores principalmente de estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y diversas regiones del interior de México.