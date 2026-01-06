Iniciará Comapa Programa de Mantenimiento de Invierno 2026

Será el viernes 09 de enero, a partir de las 08:00 horas

Las actividades se desarrollarán en la Planta Centro y en la Cisterna Mendoza, con una duración estimada de 20 horas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El organismo operador informa a la ciudadanía que el viernes 09 de enero, a partir de las 08:00 horas, dará inicio el Programa de Mantenimiento de Invierno 2026, con la ejecución del primer trabajo programado, el cual contempla el paro operativo de la Planta Potabilizadora Centro.

Las actividades se desarrollarán en la Planta Centro y en la Cisterna Mendoza, con una duración estimada de 20 horas, como parte de las acciones preventivas para el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

Los trabajos a realizar incluyen:

•⁠ ⁠Sustitución de transformadores eléctricos.

•⁠ ⁠Mantenimiento general y verificación de estatus de operación en subestaciones y arrancadores.

La justificación técnica de estas acciones es reducir la probabilidad de fallas en el sistema eléctrico interno de plantas, tanques y cisternas durante la temporada de altos consumos, con el objetivo de garantizar una operación más confiable y continua.

Se aclara que estos trabajos corresponden exclusivamente al sistema eléctrico interno, por lo que no están relacionados con posibles fallas externas al sistema.

Colonias con afectación temporal durante la ejecución de los trabajos programados:

Planta Centro

Infonavit, Antiguos Patios del Ferrocarril, Centro, Ramón Salcido, Guerrero, Independencia, J.F.M.M., Jardín Juvencio, Jesús M. García, Juárez, Longoria, Mier y Terán, Morelos, Multifamiliar, Ojo Caliente, Peña Benavides, Postal, Res. Viveros, Rivera Del Bravo, S.A.S., San José, San Rafael, Santa Martha, Sector Aduana, Unidad Deportiva (JFMM), Victoria, Viveros, Zaragoza, Anáhuac, Burócrata M. Alemán, Campestre, Militar II, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México, San Rafael, Hidalgo, Militar

TANQUE MATAMOROS

20 de noviembre, Américo Villarreal G. Voluntad y Trabajo. #1, Altavista, C.N.O.P., Hacienda J. Longoria, Hidalgo, Hipódromo, La Fe, La Fe 2da. Sección, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas Del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Zona, Villas De La Fe.

CISTERNA MENDOZA

Tanque Arcos, Sector Centro De La Ciudad, Tanque Buenavista.

TANQUE BUENAVISTA

Alianza, Bella Vista, Berta Avellano, Buenavista, Buenos Aires, Fracc. Maclovio Herrera, Claudette, Daniel Hdz., El Maestro, Emiliano Zapata, Fracc. Las Arboledas, Héctor Rendón, La Joya, La Sandía, Las Alazanas, Lomas Del Río, Los Garza, Los Magueyes, Col. Militar, Reforma Urbana, Remolino, Ricardo Sandoval, Sistema Merlín, Solidaridad, Tamaulipas, Virreyes.

TANQUE ARCOS

Villas De San Miguel, Tanque Norte, Tanque Oradel, Los Arcos, Sector Ferroviario, Valles de Anáhuac, Haciendas Echegaray, Santiago M. Belden.

TANQUE NORTE

Constitucional 1 y 2, Voluntad #2 (C. Villada), Voluntad #3, Voluntad #4, La Joya.

TANQUE ORADEL

El Campanario, Insurgentes, Los Ángeles, Parque Industrial Oradel, U. Tecnológica, Villas de Oradel, Vista Bella, Blanca Navidad.

El organismo operador reitera su compromiso de trabajar de manera preventiva y responsable para asegurar la continuidad y calidad del servicio, agradeciendo la comprensión de la ciudadanía ante las labores programadas.

Para cualquier información adicional o actualización, se invita a la población a mantenerse pendiente de la página oficial de Facebook de COMAPA Nuevo Laredo.