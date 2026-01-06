Rusia ofreció a EU vía libre en Venezuela a cambio de Ucrania: exasesora de Trump

Fiona Hill afirma que Moscú sugirió retirar apoyo a Maduro a cambio de libertad de acción en Europa

La exasesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Fiona Hill, testifica ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, el 21 de noviembre de 2019. (Foto AP/Andrew Harnik/Archivo)

WASHINGTON.- Funcionarios rusos indicaron en 2019 que el Kremlin estaría dispuesto a retirar su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela a cambio de tener libertad de acción en Ucrania, según Fiona Hill, asesora del presidente estadounidense Donald Trump en ese momento.

Los rusos plantearon repetidamente la idea de un “intercambio entre Venezuela y Ucrania”, afirmó Hill durante una audiencia en el Congreso en 2019. Sus comentarios resurgieron esta semana y se compartieron en redes sociales después de la operación militar de Estados Unidos para capturar al mandatario venezolano.

Hill dijo que Rusia impulsó la idea a través de artículos en medios rusos que hacían referencia a la doctrina Monroe, un principio del siglo XIX en el que Estados Unidos se oponía a la intromisión europea en el hemisferio occidental y, a cambio, acordaba no intervenir en los asuntos europeos. Trump la invocó para justificar la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Aunque los funcionarios rusos nunca hicieron una oferta formal, el entonces embajador de Moscú en Estados Unidos, Anatoly Antonov, le insinuó muchas veces a ella que Rusia estaba dispuesta a permitir que Estados Unidos actuara a su antojo en Venezuela si Estados Unidos hacía lo mismo por Rusia en Europa, dijo Hill a The Associated Press esta semana.

“Antes había ‘insinuaciones, codazos, guiños, propuestas’. Pero nadie (en Estados Unidos) estaba interesado entonces”, expresó Hill.

Trump envió a Hill, entonces su asesora principal sobre Rusia y Europa, a Moscú en abril de 2019 para entregar ese mensaje. Ella afirmó que les dijo a los funcionarios rusos “Ucrania y Venezuela no están relacionadas entre sí”.

En ese momento, dijo, la Casa Blanca estaba alineada con los aliados en reconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino del país.

Pero siete años después, la situación es diferente.

Después de capturar a Maduro, Estados Unidos ha dicho que ahora “dirigirá” la política de Venezuela. Trump también ha renovado su amenaza de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca y parte de la alianza militar de la OTAN, y ha amenazado con tomar medidas militares contra Colombia por facilitar la venta global de cocaína.

El Kremlin estará “encantado” con la idea de que grandes países, como Rusia, Estados Unidos y China, tengan esferas de influencia porque demuestra que “la fuerza hace el derecho”, señaló Hill.

Las acciones de Trump en Venezuela dificultan que los aliados de Kiev condenen los planes de Rusia para Ucrania porque “acabamos de tener una situación en la que Estados Unidos ha tomado el control, o al menos decapitado el gobierno de otro país, usando una historia ficticia”, dijo Hill a AP.

El gobierno de Trump ha descrito su incursión en Venezuela como una operación judicial, y alega que capturar a Maduro fue legal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el relato de Hill.

El presidente ruso Vladímir Putin no ha comentado sobre la operación militar para derrocar a Maduro, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió declaraciones en las que condena la “agresión” de Estados Unidos.