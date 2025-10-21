Inicia ‘Semana Deportiva Estudiantil 2025’

Competirán más de 2 mil niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas de Nuevo Laredo

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que el deporte es una herramienta de transformación social, que promueve valores esenciales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la perseverancia. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio el saque inicial con el que comenzó oficialmente la “Semana Deportiva Estudiantil 2025”, una de las tradiciones más representativas y queridas por los neolaredenses, que celebra más de cinco décadas de historia, talento y trabajo en equipo.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció a los más de 2 mil 300 deportistas que representan a las 91 instituciones de preescolar, hasta universidad que participan este año en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, flag football, frontenis, futbol 7, futbol 11, voleibol de sala y fútbol rápido.

“Hoy somos testigos del inicio de una de las tradiciones más representativas de Nuevo Laredo. Ustedes, con su entusiasmo y dedicación, le dan vida a esta gran fiesta deportiva que por más de 50 años ha sido un semillero de talento, esfuerzo y camaradería para nuestra comunidad”, expresó Canturosas Villarreal.

La ceremonia inaugural incluyó el Juramento Deportivo a cargo del joven Iker Darío Calvillo, beisbolista seleccionado nacional Sub-12, quien refrendó el compromiso de todos los atletas con el juego limpio, la disciplina y el respeto.

“El deporte es mucho más que una actividad física, es una escuela para la vida. Nos enseña a levantarnos ante la adversidad, a trabajar juntos y a mejorar cada día. Estos principios los harán no solo mejores atletas, sino mejores personas”, señaló.

Canturosas Villarreal recordó que durante sus 4 años de gobierno se ha invertido más de 319 millones 565 mil pesos en infraestructura deportiva, rehabilitando y modernizando espacios como la Ciudad Deportiva, el Gimnasio Multidisciplinario, las canchas de voleibol, frontón y básquetbol, la Unidad Deportiva Benito Juárez, el Parque La Junta, el Campo SEDATU y el Gimnasio Finito López.

Resaltó la creación del Centro de Alto Rendimiento, con una inversión superior a los 31 millones 300 mil pesos, que incluye pista de atletismo y cancha de fútbol profesional, además de la entrega de 14 millones de pesos en becas y apoyos a 746 atletas y entrenadores locales.

Finalmente, la presidenta municipal reafirmando su compromiso con el impulso al deporte como motor de desarrollo humano y social.