Tormenta tropical Melissa se forma en el Caribe y se encamina hacia Haití

El fenómeno avanza por el Caribe con lluvias intensas y vientos fuertes, mientras autoridades emiten advertencias ante posibles inundaciones y daños

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) tomada a las 11:40 a.m. del martes 21 de octubre de 2025 muestra la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe. (Foto, NOAA vía AP)

MIAMI.- La tormenta tropical Melissa se formó el martes en el mar Caribe, y los meteorólogos advirtieron que podría generar fuertes lluvias, inundaciones y vientos en Haití y Jamaica en los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de huracán para partes de Haití, mientras que el gobierno jamaicano emitió una alerta de tormenta tropical.

El martes por la tarde, Melissa se encontraba a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph). Se movía con dirección oeste a 24 km/h (15 mph).

Las autoridades dijeron que Haití y la República Dominicana podrían recibir de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia para el viernes, mientras que Aruba, Puerto Rico y Jamaica podrían recibir de 2,5 a 8 centímetros (1 a 3 pulgadas) de lluvia.

Las fuertes lluvias atribuidas a Melissa causaron problemas de tráfico el martes en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, donde las autoridades informaron que al menos un semáforo se había caído mientras los vientos azotaban la ciudad.

Se espera que el presidente dominicano, Luis Abinader, se reúna con el personal de operaciones de emergencia el martes por la noche a medida que la tormenta se acerque. Mientras tanto, el mal tiempo obligó a los funcionarios de la liga de béisbol profesional del país a cancelar los partidos.