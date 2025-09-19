El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
Inicia clases nueva generación de Talleres de Oficio en Nuevo Laredo

Donde maestros y alumnos se unieron para dar inicio a una nueva etapa de aprendizaje

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo, se llevó a cabo la inauguración oficial de los Talleres de Oficio en su 8ª generación, donde maestros y alumnos se unieron para dar inicio a una nueva etapa de aprendizaje.

Esta iniciativa impulsada por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tiene como objetivo brindar a la ciudadanía oportunidades de formación que permitan descubrir talentos y transformar conocimientos en proyectos productivos y futuros emprendimientos.

Los Talleres de Oficio se consolidan como un espacio de crecimiento personal y profesional, que fortalece la preparación de los neolaredenses y contribuye al desarrollo de la comunidad.

