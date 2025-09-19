Tres pases de TD de Allen e intercepción de Bernard aseguran triunfo de Bills 31-21 ante Dolphins

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen lanzó tres pases de touchdown y Terrel Bernard interceptó a Tua Tagovailoa con tres minutos restantes para asegurar el jueves por la noche la victoria de los Bills de Buffalo por 31-21 sobre los Dolphins de Miami.

James Cook corrió para 108 yardas y un touchdown de dos yardas mientras los Bills (3-0) continuaban su dominio sobre Miami. Buffalo ha ganado siete seguidos y 14 de los últimos 15, incluidos los playoffs, contra su rival de la AFC Este.

Errores y falta de disciplina continuaron perjudicando a los Dolphins (0-3). Su peor inicio desde 2019 generará más preguntas sobre la seguridad laboral del entrenador Mike McDaniels.

Los Dolphins, que llegaron a los playoffs en cada una de las dos primeras temporadas de McDaniel, cayeron a 8-13 desde una derrota en el comodín ante Kansas City en 2023.

Allen terminó 22 de 28 para 213 yardas y mejoró su récord a 14-dos sobre Miami, con 43 pases de touchdown en esos juegos. Buffalo ha ganado diez encuentros consecutivos en casa contra los Dolphins en una racha que abarca la carrera de nueve años del entrenador de los Bills, Sean McDermott.

Tagovailoa terminó 23 de 34 para 146 yardas con pases de touchdown a Waddle y Tyreek Hill. Ollie Gordon anotó en una carrera de dos yardas.