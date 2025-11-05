Inicia aplicación de 5 mil 430 dosis de vacuna BCG

Nuevo Laredo, Tam.– La Jurisdicción Sanitaria No. 5 recibió una remesa de 5 mil 430 dosis de la vacuna BCG, destinada a proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis, así lo informó el doctor Manlio Fabio Benavides González, director del Distrito 5 de IMSS Bienestar, quien destacó que con este lote se busca atender el rezago que se generó durante el periodo de desabasto.

“Tenemos una remesa que nos llegó el día miércoles en la madrugada, con una cantidad de 5,430 dosis aquí para el distrito 5. Por lo que ya la vacuna comenzó a distribuirse en los 15 centros de salud, además de los hospitales Civil y General, e incluso se enviará un lote al IMSS ordinario, con el objetivo de garantizar cobertura total para los menores”, enfatizó Benavides González.

El director del Distrito 5 de IMSS Bienestar, pidió a los padres de familia mantener la calma al acudir con sus bebés menores de dos meses a los centros de salud para recibir la vacuna, ya que se ha estado generando filas para esta vacunación, por lo delicado que es el uso y aplicación de la vacuna BCG, pero en sí precisó que a todos los menores se les va a aplicar la inmunización.

“Es importante revisar las cartillas de vacunación y aprovechar para completar el esquema básico. Hay que traer a los niños y, si a las personas les hace falta una vacuna, también hay que vacunarse. Estamos en temporada invernal, tenemos influenza y sarampión, y todas las vacunas están disponibles,” comentó.

Finalmente, el titular del Distrito 5 del IMSS Bienestar hizo un llamado a las embarazadas para que acudan a vacunarse y mantengan al día su tarjeta de control, ya que al inmunizarse la madre, el niño cuando nazca ya trae una inmunidad, resaltando que es importante que acudan a vacunarse, ya que la vacuna es gratuita y universal.