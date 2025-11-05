Eligen a Zohran Mamdani como alcalde más joven y progresista de Nueva York

El demócrata socialista hizo historia al vencer a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán y de origen africano de la ciudad

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Sawaf Duwaji, votan el martes 4 de noviembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Olga Fedorova)

NUEVA YORK.- Los votantes de la ciudad de Nueva York eligieron a Zohran Mamdani como alcalde el martes, tras un vertiginoso ascenso del legislador estatal de 34 años, quien se convertirá en el alcalde más liberal de la ciudad en generaciones.

En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ahora, Mamdani debe navegar las interminables demandas de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con promesas de campaña ambiciosas —que los escépticos consideran poco realistas—.

Con la victoria, el socialista demócrata se grabará un lugar en la historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero nacido en África. También se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

El ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a apoyar candidatos más progresistas y de izquierda en lugar de cerrar filas con centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.

Mamdani ya ha enfrentado señalamientos de los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, quienes lo han calificado de amenaza y dicen que es el rostro de lo que llaman un Partido Demócrata más radical.

La contienda impulsó la mayor participación en una elección para alcalde de Nueva York en más de 50 años, con más de 2 millones de votos, según la Junta Electoral de la ciudad.

La campaña de Mamdani se centró en la asequibilidad, y su carisma arruinó el intento de regreso político de Cuomo. El exgobernador, quien renunció hace cuatro años tras acusaciones de acoso sexual que sigue negando, fue perseguido por su pasado durante toda la contienda y fue criticado por llevar a cabo una campaña negativa.

También está la cuestión de cómo lidiará con Trump, quien amenazó con tomar el control de la ciudad y arrestar y deportar a Mamdani si ganaba. Mamdani nació en Uganda, donde pasó su infancia temprana, pero se crio en la ciudad de Nueva York y se naturalizó estadounidense en 2018.

Mamdani, quien fue criticado durante toda la campaña por su poca experiencia, ahora tendrá que comenzar a formar su administración entrante antes de asumir el cargo el próximo año y planificar cómo planea cumplir con la ambiciosa agenda que lo llevó a la victoria.

Entre las promesas de campaña se encuentran el cuidado infantil gratuito, el servicio de autobuses de la ciudad gratuito, tiendas de comestibles administradas por la ciudad y un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria que enviaría trabajadores de salud mental para manejar ciertas llamadas de emergencia en lugar de agentes de policía. No está claro cómo Mamdani pagará por tales iniciativas, dado que la gobernadora demócrata Kathy Hochul se opone firmemente a sus llamados para aumentar los impuestos a las personas adineradas.