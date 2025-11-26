Inflación imparable: chile serrano sube de 73 a 120 pesos el kilogramo

También sube mandarina de 96 a 100 pesos el kilo; tomate, jalapeño y uva sufrieron escalada en precios

Los compradores no podían creer los elevados precios en el día de supuestos descuentos. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, las familias neolaredenses no podían creer los precios en las verduras, pero no por descuentos sino por los duros incrementos en el día de supuestas ofertas.

Lo que más llamó la atención fue el precio del chile serrano, que pasó de 73 a 120 pesos el kilogramo. Muchos clientes se preguntaban si los empleados no se habían equivocado en colocar los costos. Sin embargo, lo que miraban era real.

Otras verduras que escalaron en sus valores son el tomate que pasó de 16 a 27 pesos el kilo y el chile jalapeño de 39 a 50 pesos el kilo.

“Oiga, cada vez está más caro esto. De por sí ya no nos alcanza. Bonito regalo de Navidad nos van a dar”, esta fue solo una de las expresiones de los clientes que cada semana acuden a los supermercados buscando descuentos.

En cuanto a la fruta, lo que más subió de costo fue la uva, que escaló hasta los 196 pesos la más cara y 75 pesos la menos cara.

La mandarina, que ya tenía costos estratosféricos, sufrió otro incremento al pasar de 96 a 100 pesos el kilogramo.

Respecto al limón, mantuvo su valor de 26 pesos el kilogramo, la papa morena subió de 10 a 11 pesos, mientras que la papa blanca repitió en 40 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: la cebolla, que continuó en 27 pesos el kilo, mientras que el aguacate pasó de 55 a 50 pesos el kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 46 pesos el kilo, mientras que la piña continuó a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas, no baja en su costo oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia.

Los precios elevados de este martes coincidieron con el dato de inflación revelado este martes por el INEGI, que informó que ésta se aceleró a 3.61% en la primera quincena de noviembre. Y aún no se tenían estos nuevos precios.