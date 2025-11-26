Atienden bomberos incendio en vivienda que dejó daños materiales

El fuego consumió una estructura de madera y afectó vehículos, sin reportarse heridos entre los ocupantes del domicilio

El fuego se originó en la parte trasera de la vivienda, donde había una pequeña construcción de madera utilizada como área de lavandería. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El fuego se originó en la parte trasera de la vivienda, donde había una pequeña construcción de madera utilizada como área de lavandería. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.– Un incendio registrado la tarde de este martes en un domicilio ubicado en la avenida Morelos 1212 generó la rápida movilización de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, luego de que vecinos reportaron el siniestro al número de emergencias 9-1-1.

El fuego se originó en la parte trasera de la vivienda, donde había una pequeña construcción de madera utilizada como área de lavandería, en la que se encontraban una lavadora, una secadora y el boiler, según informaron las autoridades.

Las llamas consumieron por completo la estructura de madera y se extendieron lo suficiente para causar daños materiales a un automóvil y a una cuatrimoto que estaban estacionados en el mismo sector del inmueble.

Durante las labores de control y enfriamiento, los bomberos localizaron y retiraron dos tanques de gas butano: uno de 45 kilos y otro de 10 kilos, los cuales fueron asegurados para evitar un riesgo mayor.

A pesar de la intensidad del incendio, no se reportaron personas lesionadas, ya que la familia que habita el lugar había salido momentos antes del estallido del fuego.

En el sitio se presentó el rentero del domicilio, identificado como Jorge, quien señaló que desconocía las posibles causas que originaron el siniestro.

Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar el origen del incendio y exhortaron a la población a revisar de manera periódica sus instalaciones eléctricas y de gas para prevenir situaciones similares.