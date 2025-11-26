Encontronazo en Campeche y Degollado dejó daños y una infracción

El choque entre un Nissan y una Toyota generó afectaciones materiales y sanción para la conductora responsable

Los agentes determinaron como responsable a la conductora del Nissan, quien recibió una multa por la falta cometida. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los agentes determinaron como responsable a la conductora del Nissan, quien recibió una multa por la falta cometida. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un encontronazo se registró en el cruce de la calle Campeche y la avenida Santos Degollado, donde dos vehículos resultaron con daños materiales y una conductora recibió una infracción por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El percance involucró a un Nissan Versa modelo 2016, conducido por Paula, de 24 años, quien circulaba de oriente a poniente por la calle Campeche al momento del choque, según informaron las autoridades.

La joven declaró a los agentes viales que “manejaba por Campeche para girar en Jesús Carranza y tuve un inconveniente con el volante y choqué”, señalando que perdió el control antes de impactar a la otra unidad.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el Nissan Versa se cargó hacia su izquierda y chocó de costado contra una camioneta Toyota Highlander modelo 2023, manejada por Linda, de 36 años.

La conductora de la Toyota avanzaba de poniente a oriente por la misma calle Campeche cuando ocurrió la colisión, misma que dejó afectaciones visibles en ambos vehículos.

Elementos de la Dirección de Tránsito trasladaron las dos unidades al corralón municipal, donde permanecerán hasta que se realicen los trámites correspondientes de aseguradoras y propietarios.

Los agentes determinaron como responsable a la conductora del Nissan, quien recibió una multa por la falta cometida, sin que se reportaran personas lesionadas tras el incidente.