INE Nuevo Laredo: 14 mil credenciales vencen este año

Nuevo Laredo, Tam. – El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo, hace un llamado a la ciudadanía para que acudan por sus credenciales para votar, especialmente aquellas cuya vigencia concluye en este 2025.

Actualmente se tiene cerca de 14 mil credenciales que se vencen en este año, por lo que aún es posible realizar cambios de domicilio, reposiciones o correcciones de datos antes de que pierdan validez.

“Es necesaria su acta de nacimiento original, que no es necesario que sea nueva; comprobante de domicilio original, con menos de tres meses, y su credencial si es que cuentan con ella. En caso de no tener identificación, también se permite presentar licencia de manejo, pasaporte, cédula profesional o acudir con dos testigos con credencial vigente de Nuevo Laredo”, comentó Juan Eduardo Vila Cruz, vocal del Registro Federal Electoral del INE en Nuevo Laredo.

Respecto a la entrega de credenciales ya tramitadas, el módulo informó que mantienen un operativo de notificación para localizar a ciudadanos que no han recogido las elaboradas en 2024, de las cuales se tienen poco más de 200 credenciales, recordando que el último día para recogerlas es febrero de 2026.

“Exceptuando las 200 y cachito del 2024, andamos pasaditos de las 2 mil credenciales pendientes de recoger, de ciudadanos que realizaron su trámite recientemente pero no han regresado por el documento. Por eso invitamos a la población a acudir directamente a la ventanilla 2, sin necesidad de hacer fila, incluso si extraviaron el comprobante o la credencial anterior”, concluyó.