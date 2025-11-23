Superan Bulls a Wizards y extienden racha negativa de Washington a catorce derrotas

Chicago remontó en el cierre con destaque de Vucevic y un triple-doble de Josh Giddey

Nikola Vucevic, pívot de los Bulls de Chicago, festeja luego de conseguir un triunfo sobre los Wizards de Washington, el sábado 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Melissa Tamez)

Nikola Vucevic, pívot de los Bulls de Chicago, festeja luego de conseguir un triunfo sobre los Wizards de Washington, el sábado 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Melissa Tamez)

CHICAGO.- Nikola Vucevic anotó 28 puntos y consiguió 12 rebotes, y los Bulls de Chicago les propinaron a los Wizards de Washington su decimocuarta derrota consecutiva, al imponerse el sábado por 121-120.

Josh Giddey sumó 18 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias a la cuenta de Chicago, que ganó por tercera vez en cuatro partidos. Coby White anotó 20 puntos y Matas Buzelis terminó con 13.

Washington realizó un saque con 5.5 segundos restantes, pero Kyshawn George lanzó un pase erróneo que salió de la cancha. Chicago agotó luego el tiempo.

Cam Whitmore y Corey Kispert anotaron 20 puntos cada uno por Washington, el peor equipo de la NBA, que permanece sin victorias contra oponentes de la Conferencia Este. CJ McCollum sumó 18 puntos y George añadió 17.

Los Bulls estuvieron en desventaja la mayor parte de la noche, pero lograron una racha de 10-0 a mitad del último período. Los equipos intercambiaron la ventaja tres veces en los últimos dos minutos antes de que Tre Jones pusiera a los Bulls por delante definitivamente con un par de tiros libres a 34,2 segundos del final.