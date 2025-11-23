Sancionan a Dillon Brooks con 35 mil dólares tras altercado con árbitros

El alero de Phoenix recibió penalización económica tras protestar decisiones arbitrales pese a liderar ofensiva de los Suns

Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, trata de avanzar ante Jaden McDaniels, de los Timberwolves de Minnesota, el viernes 21 de noviembre de 2025 (AP Foto/Rick Scuteri)

Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, trata de avanzar ante Jaden McDaniels, de los Timberwolves de Minnesota, el viernes 21 de noviembre de 2025 (AP Foto/Rick Scuteri)

PHOENIX.- El alero de los Suns de Phoenix Dillon Brooks ha sido multado con 35.000 dólares por “confrontar y dirigir un lenguaje inapropiado hacia los árbitros” del encuentro que el equipo ganó el viernes 114-113 a los Timberwolves de Minnesota.

La decisión fue anunciada el sábado por James Jones, quien es el jefe de operaciones deportivas de la NBA.

Brooks anotó 22 puntos, la cifra más alta del equipo. Los Suns remontaron un déficit de 113-105 en el último minuto para sorprender a los Timberwolves y lograr su séptima victoria en ocho duelos.

Con 18 segundos restantes en el encuentro, Brooks cometió su sexta falta y se marchó de la cancha.