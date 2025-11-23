El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Sancionan a Dillon Brooks con 35 mil dólares tras altercado con árbitros

El alero de Phoenix recibió penalización económica tras protestar decisiones arbitrales pese a liderar ofensiva de los Suns

Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, trata de avanzar ante Jaden McDaniels, de los Timberwolves de Minnesota, el viernes 21 de noviembre de 2025 (AP Foto/Rick Scuteri)
AP

PHOENIX.- El alero de los Suns de Phoenix Dillon Brooks ha sido multado con 35.000 dólares por “confrontar y dirigir un lenguaje inapropiado hacia los árbitros” del encuentro que el equipo ganó el viernes 114-113 a los Timberwolves de Minnesota.

La decisión fue anunciada el sábado por James Jones, quien es el jefe de operaciones deportivas de la NBA.

Brooks anotó 22 puntos, la cifra más alta del equipo. Los Suns remontaron un déficit de 113-105 en el último minuto para sorprender a los Timberwolves y lograr su séptima victoria en ocho duelos.

Con 18 segundos restantes en el encuentro, Brooks cometió su sexta falta y se marchó de la cancha.

Hiere jugador de UAB a dos compañeros en apuñalamiento previo al partido
Superan Bulls a Wizards y extienden racha negativa de Washington a catorce derrotas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.