Max Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas y se acerca a la cima en la F1

Es la segunda vez en tres años que Verstappen gana en las calles de Las Vegas, en una carrera que utiliza una parte de la famosa avenida principal de la ciudad

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, festeja tras conquistar el Gran Premio de Las Vegas, el sábado 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Eric Gay)

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, festeja tras conquistar el Gran Premio de Las Vegas, el sábado 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Eric Gay)

LAS VEGAS.- Para Max Verstappen, un quinto campeonato consecutivo de Fórmula 1 está al alcance tras las descalificaciones de los contendientes Lando Norris y Oscar Piastri después del Gran Premio de Las Vegas del sábado.

Verstappen ganó el evento por segunda vez en tres años, reduciendo en ese momento la diferencia con Norris a solo 42 puntos con dos carreras restantes. Pero tres horas después de que concluyó la carrera, la FIA convocó llevó a McLaren con los comisarios por no pasar la inspección.

El grosor medido en el desgaste del patín de los McLaren no cumplió con los requisitos mínimos de grosor. El desgaste del patín es el desgaste en la tabla protectora en la parte inferior de los autos; Lewis Hamilton fue descalificado por la misma infracción a principios de este año.

El director de McLaren, Andrea Stella, dijo que la infracción se debió a que los autos tocaron fondo durante la carrera a niveles que no alcanzaron durante las prácticas, lo que llevó a un contacto excesivo con el suelo. Stella dijo que el daño a ambos autos fue “accidental” y que “la FIA notó que la infracción fue involuntaria, no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones, y también existieron circunstancias atenuantes”.

También se disculpó con Norris y Piastri.

“Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico en sus campañas por el campeonato después de dos actuaciones fuertes de ellos durante todo el fin de semana “, dijo Stella. “Aunque este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos completamente enfocados en las últimas dos carreras de la temporada”.

Las descalificaciones provocaron un cambio drástico en la clasificación, ya que tanto Norris como Piastri fueron despojados de todos los puntos obtenidos en Las Vegas. Norris pasó de tener una ventaja de 30 unidades sobre Piastri y 42 sobre Verstappen a solo 24 puntos sobre Verstappen y Piastri, quien tiene el desempate por el segundo lugar en la clasificación basado en su total de victorias.

Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar, donde la F1 correrá la próxima semana, y cuatro de las últimas cinco en Abu Dhabi, donde la temporada terminará el 7 de diciembre.

Es una remontada increíble para el holandés, quien parecía fuera de la contienda durante el verano. Incluso después de ganar en Las Vegas por segunda vez en tres años, Verstappen sigue sin pensar en el campeonato.

“Quiero decir, todavía es una gran brecha. Pero, ya sabes, siempre tratamos de maximizar todo lo que tenemos”, dijo tres horas antes de que los McLaren fuera convocado por la FIA. “Este fin de semana, eso fue primero. Los próximos fines de semana intentaremos nuevamente ganar la carrera. Y al final de Abu Dhabi, veremos dónde terminamos”.

Verstappen fue, con mucho, el gran ganador en Las Vegas, un evento que odiaba antes de siquiera dar una sola vuelta. Ganó por segunda vez en cuatro carreras, segunda vez en tres años del Gran Premio de Las Vegas, mientras el tetracampeón reinante de Fórmula 1 continua su lucha por el título con una victoria el sábado por la noche en las calles de Las Vegas.

Su descontento con el evento proviene del gran enfoque que los promotores ponen en las celebridades y las fiestas en lugar de la competencia real. Pero cuando llega el momento de subirse al auto, sin importar cómo se sienta Verstappen sobre el evento, parece sobresalir.

“Algunas personas prefieren más espectáculo. Algunas personas prefieren diferentes tipos de pistas como fanáticos también”, dijo. “Yo también tengo mis opiniones sobre lo que me gusta. Algunos fines de semana me gustan más que otros. Todavía me gusta estar en Las Vegas, pero personalmente soy menos un showman. Probablemente no me interesa tanto eso. Pero lo entiendo, ya sabes, es parte del calendario . Si estás en Las Vegas, tiene que ser así”.

Las Vegas fue la 69ma victoria de la carrera de Verstappen. Fue su octavo podio consecutivo; octava victoria en Estados Unidos, un récord; y venció al líder de puntos Norris por más de 20 segundos.

Verstappen comenzó segundo, pero tomó el control de la carrera en la primera curva cuando Norris hizo un movimiento agresivo para cortarle el paso al inicio, pero terminó deslizándose fuera de la curva.

“Dejé que Max ganara”, lamentó Norris. “Lo dejé ir. Lo dejé tener una buena carrera. Simplemente frené demasiado tarde. Fue mi error”.

Verstappen se movió a la punta y George Russell pasó rápidamente a Norris para colocarse en segundo lugar.

“Cometí el error en la primera curva, eso me costó”, dijo Norris. “Fui demasiado agresivo, y eso me costó”.

Fue la 150ma carrera de Norris, para empatar el récord de McLaren que estableció David Coulthard. Se convertirá en el piloto con mayor recorrido de McLaren la próxima semana en Qatar, con su 151era carrera.

Pero después de su desliz en la primera curva, Norris se encontró atrapado en el tercer puesto, y su compañero de equipo Oscar Piastri no tuvo mejor suerte. El australiano perdió dos posiciones al inicio, cayendo del quinto al séptimo lugar. Los dos pilotos de McLaren han intercambiado el liderato en la clasificación de pilotos durante toda la temporada.

Norris terminó segundo antes de la descalificación y Russell fue tercero.

Kimi Antonelli de Mercedes cruzó la línea de meta en cuarto lugar, pero una penalización lo relegó un puesto, al quinto, lo que movió a Piastri al cuarto sitio antes de la descalificación.

Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el Gran Premio de Holanda y sólo tiene un podio en las siete carreras desde entonces.

El mayor avance de la carrera fue del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien se clasificó en el vigésimo puesto —Ferrari no había largado último desde 2009.

En realidad, comenzó 19mo e inmediatamente ganó seis posiciones. El británico avanzó constantemente y terminó octavo, una vez que las descalificaciones surtieron efecto.