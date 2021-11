Incrementan alarmantemente las denuncias por desaparición en Matamoros Tamaulipas

Victoria, Tam.- Ciudadanos del municipio de Matamoros, Tamaulipas, acusan al Cártel del Golfo (CDG), por el incremento alarmante de personas desaparecidas en ese municipio fronterizo.

En los últimos meses se han incrementado alarmantemente las denuncias por secuestro, al no tener confianza en la Fiscalía de Justicia de Matamoros, prefieren buscar a su familiar a través de páginas de redes sociales donde informan “Situaciones de Riesgo” (SDR), donde acusan a miembros del Cártel del Golfo por la privación ilegal de la libertad.

“Va para un año desaparecido y fuimos a buscarlo a la fiscalía porque vimos que hay un parecido a uno de los que encontraron, pero no nos quisieron dar información y se negaron a quererlos enseñar” denuncian familiares de Marco Antonio Delgado Barrientos, desaparecido por miembros del CDG el 21 de noviembre del 2020, en redes sociales.

Familiares de víctimas denuncian que es nula la información y mala la atención en la Fiscalía de Matamoros, los ministerios públicos y agentes investigadores, no quieren proporcionar la identidad de las personas rescatadas, consideran que la autoridad de la FGJT está coludida con el Cártel del Golfo en Matamoros.

“Quisiera saber si el fue identificado, se parece a mi hermano, pero el día que asistimos a la fiscalía nos dijeron que no había nadie ni con su nombre, ni alguien parecido, solo los vi por una ventanilla, eran como 8 o 10 hombres y habían hecho 2 grupos, y el segundo grupo no lo vi, porque ya estaban identificados, he visto que muchos no han sido entregados a su familia y ya ni están en la fiscalía” denunciaron familiares José Fermín Martínez Moreno desaparecido el 18 de octubre del 2016.

RESCATAN 25 PERSONAS SECUESTRADAS POR EL CÁRTEL DEL GOLFO

Elementos del Ejército Mexicano rescataron a 25 personas que fueron privadas de su libertad, es decir, secuestradas por el Cártel del Golfo en el municipio fronterizo de Matamoros, Tamaulipas; fue en una casa de seguridad ubicada en la colonia las Cumbres, donde fueron localizados, esposados y amarrados, eran originarios del estado de Veracruz y Ciudad de México.

De acuerdo a las investigaciones preliminares se presume que los 25 secuestrados eran trabajadores de la zona, durante la operación fueron arrestadas tres personas que dijeron pertenecer al Cártel del Golfo, tenían armas de alto poder, que custodiaban a los privados de su libertad.

A través de Facebook varias familias niegan que le hayan entregado a su familiar, denunciando lo siguiente: “¿Realmente qué hizo la fiscalía de Matamoros Tamaulipas con los 25 secuestrados qué fueron liberados por Sedena? ¿Dónde están? ¿A quién sé los entregaron?

Las autoridades investigan las denuncias que realizaron algunos de los secuestrados, quienes indicaron que sus captores habrían ejecutado a tres de los detenidos y abusaron sexualmente de las mujeres.