Inauguran renovado campo de beisbol en el ITNL

Nuevo Laredo, Tam.- El compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal con la educación volvió a quedar demostrado con la inauguración del renovado campo de béisbol del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (ITNL), una obra financiada completamente por el Gobierno Municipal y que marca un precedente en el fortalecimiento de la infraestructura académica y deportiva de la ciudad.

Acompañada del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López; el director del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Benito Sánchez Raya, maestros y la comunidad estudiantil, la presidenta municipal refrendó su compromiso con los jóvenes estudiantes.

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal expresó a los universitarios que estas obras son para su beneficio, para que puedan entrenar y ejercitarse, contar con áreas verdes, sombras naturales y disfrutar de espacios cómodos.

“Invertimos más de diez millones y medio de pesos pensando en ustedes: en que tuvieran un campo confiable para jugar sin preocupaciones, con gradas cubiertas contra el sol o la lluvia, y con iluminación que mantenga vivo este espacio incluso en prácticas nocturnas.Este lugar no solo luce renovado; invita a moverse, a competir y a crear recuerdos que duren toda la vida”, afirmó.

En una visita histórica para el Técnico de Nuevo Laredo, el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, subrayó el valor de que esta obra fuera financiada íntegramente por el municipio.

“Ojalá en todo el país las presidentas municipales fueran como la de Nuevo Laredo. Esta inversión no proviene ni de la Federación ni del Estado: proviene del municipio, y eso habla de un liderazgo que entiende la importancia de la educación”, destacó.

Jiménez López calificó esta inauguración como altamente significativa, celebrando la cercanía del gobierno local con la comunidad tecnológica.

La rehabilitación del campo de béisbol requirió una inversión de 10 millones 572 mil 136 pesos, abarcando una superficie de 9 mil 516 metros cuadrados que incluye cerca perimetral, backstop, jardinería, sistema de riego, instalación eléctrica, gradas con cubierta, subestación, líneas de foul, tablero, bancas para dogout y pantalla protectora para pitcher.

Con esta infraestructura, 18 mil 690 personas serán beneficiadas directa e indirectamente, consolidando este espacio como uno de los más completos dentro del sistema tecnológico estatal.

El director del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Benito Sánchez Raya, destacó que esta visita es histórica y reafirmó el profundo agradecimiento del plantel.

“Alcaldesa, gracias por el transporte para nuestros deportistas, por las becas de excelencia y titulación, y por todas las obras que han beneficiado al Instituto.Hoy queremos reconocer su compromiso: después de 61 años sin escrituras públicas, usted se ha comprometido a que antes de que termine el año contemos con ellas. Eso nos permitirá acceder por primera vez a convocatorias federales para nuevas aulas y laboratorios”, señaló.

El Gobierno municipal de Carmen Lilia Canturosas ha beneficiado al ITNL con obras como la rehabilitación del Edificio Rojo con una inversión de 2 millones 610 mil 549 pesos, la reforestación del campus, el apoyo permanente a infraestructura deportiva y académica.

Además, recordó la reforestación realizada dentro del campus que consiste en 80 nuevos árboles, 50 donados por el municipio y 30 por el propio Instituto, junto con la instalación de huertos y contenedores de reciclaje, transformando el Tec en un pulmón verde para la ciudad.

El campo de béisbol del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo no es solo una instalación deportiva: es un símbolo del trabajo en equipo entre autoridades, estudiantes y docentes. Un recordatorio de que, cuando los liderazgos coinciden, las grandes transformaciones son posibles.