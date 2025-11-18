Confirman muerte de las gemelas Kessler en aparente suicidio conjunto en Alemania

Las artistas, famosas desde los años cincuenta, fueron halladas sin vida en su residencia de Grünwald

Alice Kessler y Ellen Kessler presentan extractos de su programa "Eins und eins ist eins" (uno y uno es uno) en una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el 17 de enero de 1997. (Karl Mittenzwei/dpa via AP, archivo)

BERLÍN.- Alice y Ellen Kessler, bailarinas y cantantes gemelas que lanzaron su carrera en la década de 1950 y actuaron con Fred Astaire, Frank Sinatra y Harry Belafonte, entre otros, han fallecido, informó la policía en Alemania el martes. Tenían 89 años.

El fallecimiento de las gemelas en Grünwald, un próspero suburbio de Múnich donde compartían una casa, fue reportado por el periódico alemán Bild y la agencia de noticias dpa el lunes, sin fuentes nombradas. La policía de Múnich confirmó las muertes el martes, diciendo en un comunicado por correo electrónico que se trató de un “suicidio conjunto”.

Las gemelas Kessler aprendieron a bailar a una edad temprana y se unieron al ballet infantil de la Ópera de Leipzig. En 1952, cuando tenían 16 años, su familia huyó a Alemania Occidental, donde bailaron en un teatro de revista en Düsseldorf. En 1955, las hermanas fueron descubiertas por el director del teatro de cabaret Lido en París, donde su carrera internacional despegó.

En la década de 1960, las gemelas Kessler realizaron giras mundiales, se mudaron a Roma y actuaron con Astaire, Sinatra y Belafonte. Rechazaron una oferta para aparecer con Elvis Presley en “Viva Las Vegas” en 1964 por temor a ser definidas por películas musicales en Estados Unidos, informó dpa.

Incluso a sus 80 años, las hermanas aparecieron en el escenario en un musical. Alice dijo poco antes de su cumpleaños 80 que probablemente no habrían logrado actuar durante tanto tiempo solas.

Ser un dúo “solo tiene ventajas”, dijo. “Juntas eres más fuerte”.

“Disciplina, todos los días. Gratitud, una y otra vez. Humildad, no arrogancia”, dijo sobre el secreto de su éxito. “Y unión, hasta la muerte”.