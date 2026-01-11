El Dólar
Compra:
$17.60
Venta:
$18.50
EN VIVO

Impulsa Municipio talento juvenil en Torneo Selectivo de Ajedrez

Rumbo a la etapa estatal

Agencias

Nuevo Laredo, Tam. La Dirección de Cultura Física y Deporte del Gobierno Municipal informó que se llevó a cabo el torneo rumbo a la etapa estatal del selectivo municipal de ajedrez CONADE 2026, realizado en la sede oficial de esta disciplina, donde estudiantes de la Preparatoria Municipal Elena Poniatowska demostraron estrategia, disciplina y un alto nivel competitivo.

En la competencia, el primer lugar fue obtenido por Sánchez Pineda Candy, del grupo 502 Matutino; el segundo lugar por Saucedo Rivera Evelyn Alejandra, del grupo 505 Matutino, y el segundo lugar varonil por Lorenzo Martínez Francisco Alexander, del grupo 502 Vespertino, quienes destacaron por su desempeño en el tablero.

La preparación de las y los estudiantes estuvo a cargo del instructor, profesor Isaías Lara Fuentes, cuyo acompañamiento fue clave en el desarrollo técnico y competitivo de las y los participantes.

La Dirección de Cultura Física y Deporte agradeció el respaldo de la presidenta municipal, licenciada Carmen Lilia Canturosas, por impulsar este tipo de actividades que fortalecen el desarrollo integral de las y los jóvenes, fomentando el deporte, la disciplina y el pensamiento estratégico

El brasileño Endrick anota en su debut con Lyon ante Lille en la Copa de Francia
Bills finalmente ganan en playoffs fuera de casa al superar 27-24 a los Jaguars

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.