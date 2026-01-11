Impulsa Municipio talento juvenil en Torneo Selectivo de Ajedrez

Nuevo Laredo, Tam. La Dirección de Cultura Física y Deporte del Gobierno Municipal informó que se llevó a cabo el torneo rumbo a la etapa estatal del selectivo municipal de ajedrez CONADE 2026, realizado en la sede oficial de esta disciplina, donde estudiantes de la Preparatoria Municipal Elena Poniatowska demostraron estrategia, disciplina y un alto nivel competitivo.

En la competencia, el primer lugar fue obtenido por Sánchez Pineda Candy, del grupo 502 Matutino; el segundo lugar por Saucedo Rivera Evelyn Alejandra, del grupo 505 Matutino, y el segundo lugar varonil por Lorenzo Martínez Francisco Alexander, del grupo 502 Vespertino, quienes destacaron por su desempeño en el tablero.

La preparación de las y los estudiantes estuvo a cargo del instructor, profesor Isaías Lara Fuentes, cuyo acompañamiento fue clave en el desarrollo técnico y competitivo de las y los participantes.

La Dirección de Cultura Física y Deporte agradeció el respaldo de la presidenta municipal, licenciada Carmen Lilia Canturosas, por impulsar este tipo de actividades que fortalecen el desarrollo integral de las y los jóvenes, fomentando el deporte, la disciplina y el pensamiento estratégico