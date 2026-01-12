Bills finalmente ganan en playoffs fuera de casa al superar 27-24 a los Jaguars

Buffalo ahora espera a su rival que podría ser Denver o Nueva Inglaterra la próxima semana

El quarterback de los Bills de Buffalo Josh Allen celebra su touchdown con el tight end Dawson Knox en el duelo de comodín ante los Jaguars de Jacksonville el domingo 11 de enero del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara)

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Josh Allen soportó un castigo, repartió golpes y le dio a Buffalo su primera victoria en playoffs fuera de casa en más de tres décadas, al superar el domingo 27-24 a Jacksonville en la ronda de comodines de la AFC.

Con el apoyador Devin Lloyd acercándose a él, Allen encontró a Brandin Cooks para 36 yardas justo antes de la advertencia de dos minutos y luego culminó la serie con una carrera de touchdown de una yarda en la que Jacksonville le permitió anotar.

En la jugada anterior a esa anotación, Allen ganó diez yardas en un sneak, negándose a caer mientras era empujado y jalado hacia la línea de gol.

“Confiando en todos en el campo”, dijo Allen. “Gran victoria, gran victoria de equipo. Todo lo que tenemos que hacer es jugar nuestro juego, encontrar la manera de ganar un partido de fútbol. Vamos al siguiente”.

Buffalo ahora espera a su rival que podría ser Denver o Nueva Inglaterra la próxima semana y con la oportunidad para construir una racha ganadora fuera de casa después de una larga sequía de décadas.

“Tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos que hacerlo de nuevo”, expresó Allen.

Enfocado en deshacerse del balón rápidamente y anular la presión de pase de Jacksonville la mayor parte del juego, Allen completó 28 de 35 pases para 273 yardas y un touchdown. Corrió para dos anotaciones, fue capturado solo una vez y jugó un fútbol sin pérdidas de balón. Khalil Shakir atrapó 12 pases para 82 yardas para los Bills.

Fue necesario considerando que el líder por tierra de la NFL, James Cook, estuvo mayormente contenido, terminando con 46 yardas en 15 acarreos.

“Sabes, vamos a jugar el uno para el otro, vamos a luchar hasta el último segundo, y viste eso aquí hoy”, manifestó Allen.

Buffalo (13-5) interceptó un pase desviado en la última serie de Jacksonville para sellar la victoria.

Los Bills habían estado 0-5 en la carretera en los playoffs bajo el entrenador Sean McDermott, comenzando con una derrota 10-3 en Jacksonville en la ronda de comodines de 2017. Los Bills habían perdido ocho juegos consecutivos de postemporada en la carretera desde que ganaron en Miami en el juego de campeonato de la AFC de 1992. Había sido la segunda racha activa más larga de derrotas en playoffs fuera de casa en la NFL.

Lawrence completó 18 de 30 pases para 207 yardas, con pases de touchdown a Brian Thomas Jr., Parker Washington y Travis Etienne. Washington terminó con siete recepciones para 107 yardas.

Etienne y el novato Bhayshul Tuten se combinaron para 118 yardas en solo 14 acarreos.

Los Jaguars centrarán su atención en mejorar una plantilla que carecía de suficientes jugadores decisivos en ambos lados del balón.