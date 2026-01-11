El brasileño Endrick anota en su debut con Lyon ante Lille en la Copa de Francia

PARÍS (AP) — El delantero brasileño Endrick anotó el domingo en su debut con el Lyon que consiguió el triunfo 2-1 ante Lille para alcanzar los octavos de final de la Copa de Francia.

El jugador de 19 años, cedido por el Real Madrid, avanzó cerca del poste derecho para guiar hábilmente el balón tras un toque de Corentin Tolisso a un centro desde la izquierda a los 42 minutos.

El delantero portugués Afonso Moreira adelantó al Lyon en el primer minuto y, después de que el defensor Nathan Ngoy igualara para el Lille al 28.

Endrick jugó solo tres partidos para el Madrid esta temporada bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso. Fue alentado a buscar otras opciones por el exentrenador del Madrid Carlo Ancelotti, quien ahora es el seleccionador de Brasil.

Bajo la dirección de Ancelotti la temporada pasada, Endrick anotó siete goles en 37 partidos para el Madrid y llamó la atención por su velocidad, habilidad para el regate y finalización espectacular.

Endrick anotó tres goles para Brasil el año pasado. Comenzó su carrera en el Palmeiras, con sede en São Paulo, y sus actuaciones allí le valieron un movimiento “soñado” al Madrid.

En otros partidos de los últimos 32: el líder de la Ligue 1, Lens, ganó 3-0 en Sochaux; el Niza ganó por penales en Nantes en un partido de primera división; y el Rennes de primera división remontó para ganar 3-1 ante el Chantilly, de cuarta categoría. El Montpellier de segunda división, que descendió la temporada pasada, ganó 4-0 en Metz, que es último en la Ligue 1.

El campeón defensor Paris Saint-Germain recibe al nuevo rival de la capital, el Paris FC, el lunes y el Marsella visita al modesto Bayeux el martes.