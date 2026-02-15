Impulsa Municipio estímulos fiscales y beneficios del predial

En febrero se mantiene la condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza

La presidenta municipal hizo un llamado a las y los contribuyentes a aprovechar estos beneficios. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, refrenda su compromiso con las familias neolaredenses al impulsar un programa de estímulos fiscales que fortalece la economía del hogar y, al mismo tiempo, consolida el desarrollo de la ciudad.

Durante todo el mes de febrero se mantiene la condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial, una medida que representa un respaldo directo al bolsillo de la ciudadanía.

La presidenta municipal hizo un llamado a las y los contribuyentes a aprovechar estos beneficios y mantener su predial al corriente, destacando que el cumplimiento oportuno se traduce en más obras, mejores servicios y mayores programas sociales para todos.

“Estos programas de estímulos están pensados en la economía familiar; sabemos que cada peso cuenta en el hogar, por eso facilitamos que puedan regularizarse. Cuando las y los ciudadanos mantienen su predial al corriente, ese esfuerzo se ve reflejado en más pavimentación, más alumbrado, más espacios públicos y mejores servicios para la comunidad”, afirmó la alcaldesa.

Además de esta condonación, se mantienen los descuentos vigentes aprobados para este ejercicio fiscal como el 50% de bonificación en el impuesto 2026 para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad, previo registro.

También aplica el 15% de descuento en pagos anticipados realizados durante el mes correspondiente así como los beneficios aplicables pagando antes del 28 de febrero para acceder a estos estímulos.

Canturosas Villarreal reiteró que el cumplimiento del pago del predial permite seguir transformando la ciudad con más pavimentaciones, obras de infraestructura, alumbrado y espacios públicos dignos.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a acudir a los módulos de atención o utilizar las plataformas digitales para aprovechar estos beneficios y ponerse al corriente en sus contribuciones.