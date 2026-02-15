Protege Ayuntamiento a más de mil 500 neolaredenses contra el sarampión

La atención se brindó de manera ágil y ordenada por personal de la Dirección de Salud Municipal. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal registró una destacada respuesta ciudadana durante la Jornada de Vacunación contra el Sarampión, logrando proteger a más de mil 500 personas de todas las edades en un esfuerzo preventivo que reafirma el compromiso de la administración con la salud y el bienestar de las familias neolaredenses.

Desde las primeras horas del día, familias completas acudieron a los módulos instalados para completar sus esquemas de vacunación, demostrando una alta conciencia social y corresponsabilidad en el cuidado de la salud pública.

La atención se brindó de manera ágil y ordenada por personal de la Dirección de Salud Municipal, con el valioso respaldo de profesionales del IMSS, ISSSTE y la Jurisdicción Sanitaria, quienes sumaron capacidades para garantizar una cobertura eficiente y segura.

Durante la jornada se aplicaron 267 dosis de la vacuna Triple Viral y mil 158 dosis de Doble Viral, alcanzando un total de mil 425 vacunas específicamente contra el sarampión.

Además, se administraron 135 dosis adicionales de otros biológicos para completar esquemas de vacunación, lo que dio como resultado un total general de mil 560 dosis aplicadas en beneficio directo de la población.

Si bien en Nuevo Laredo no se han registrado casos de sarampión, el Gobierno Municipal decidió actuar de manera anticipada, priorizando la prevención como eje central de su política pública en materia de salud.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con la comunidad y su determinación de impulsar acciones concretas que fortalezcan la salud colectiva, consolidando un modelo de gestión que pone en el centro a las personas y que entiende la prevención como la mejor inversión para el futuro de la ciudad.