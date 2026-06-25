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Impulsa Municipio el cuidado del medio ambiente

Con el taller "Manos a la Tierra"

Durante esta capacitación, las y los participantes recibirán información especializada sobre prácticas culturales forestales. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y fomentar el cuidado responsable de los recursos naturales, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, dio inicio al taller “Manos a la Tierra”, un espacio de aprendizaje dirigido a las y los ciudadanos interesados en ampliar sus conocimientos sobre el manejo adecuado del arbolado urbano y regional.

Durante esta capacitación, las y los participantes recibirán información especializada sobre prácticas culturales forestales, conocerán las características y beneficios de los árboles nativos de la región, además de aprender sobre procedimientos relacionados con podas, talas, trasplantes y el mantenimiento responsable de las áreas verdes, siempre bajo criterios de conservación y sostenibilidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para promover una ciudadanía más consciente y comprometida con el cuidado del medio ambiente, brindando herramientas que permitan preservar el patrimonio natural y contribuir a la construcción de una ciudad más verde, resiliente y sostenible para las futuras generaciones.

Con programas de educación ambiental como “Manos a la Tierra”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la participación ciudadana y promuevan una convivencia responsable con el entorno, convencido de que la protección del medio ambiente es una tarea compartida que beneficia a toda la comunidad.

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