Con visión humanista, transforma DIF Nuevo Laredo espacios en el CRI

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de brindar espacios más dignos, seguros y funcionales para las personas que diariamente reciben atención especializada, el Sistema DIF Nuevo Laredo inició los trabajos de remodelación del piso en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

Estas acciones forman parte de la visión humanista impulsada por la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quienes han mantenido como prioridad el fortalecimiento de los servicios de salud, rehabilitación e inclusión para las familias neolaredenses.

Los trabajos consisten en el reemplazo de mas de mil metros cuadrados de piso, debido a que el material existente presentaba un importante desgaste. La renovación contempla el retiro total del recubrimiento actual y la instalación de piso de resina epóxica, una solución moderna y de alta durabilidad que facilita la movilidad de pacientes en silla de ruedas, andadores y muletas.

Con el objetivo de no interrumpir la atención que diariamente reciben cientos de usuarios, las labores de mejoramiento se desarrollarán por áreas y de forma progresiva, permitiendo que el CRI continúe operando mientras se transforma cada espacio. De esta manera, se avanzará paulatinamente hasta concluir la renovación de todo el piso de las instalaciones, ofreciendo entornos más dignos, seguros y funcionales para todos.

Al respecto, el director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó que esta obra se realiza por el bienestar de las familias y en la calidad de los servicios que reciben diariamente.

“Estamos trabajando para ofrecer instalaciones más accesibles y funcionales para todas las personas que acuden al CRI. Por ello, pedimos la comprensión de nuestros usuarios y de la ciudadanía durante el desarrollo de estas mejoras. Quiero reiterar que los servicios de rehabilitación, terapias y atención especializada continuarán brindándoles de manera regular”, expresó.

De igual forma, solicitó la comprensión y colaboración de la población ante las adecuaciones temporales que pudieran presentarse dentro de las instalaciones, ya que estas acciones tienen como objetivo ofrecer mejores condiciones de atención en beneficio de quienes más lo necesitan.