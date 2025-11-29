Impulsa IMJUVE a jóvenes emprendedores con capacitación “Lanza tu Negocio al Éxito”

Esta jornada formativa se consolidó como un espacio de impulso para quienes buscan iniciar o profesionalizar sus ideas de negocio

El Instituto Municipal para el desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo el curso “Lanza tu Negocio al Éxito” en sus instalaciones, con la participación de jóvenes emprendedores interesados en fortalecer sus habilidades y dar rumbo claro a sus proyectos. Esta jornada formativa se consolidó como un espacio de impulso para quienes buscan iniciar o profesionalizar sus ideas de negocio.

Durante la capacitación, el empresario Jaime Mireles compartió herramientas fundamentales para el desarrollo profesional de las y los asistentes. Entre los temas abordados se incluyeron aspectos esenciales como administración y organización de negocios, elaboración de planes de negocio, estructura del sistema financiero de ventas y técnicas de venta enfocadas en reducir el estrés y mejorar los resultados.

El director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó que este programa forma parte del trabajo permanente que realiza el instituto para acompañar a las juventudes en su crecimiento académico, profesional y personal. Subrayó que estas acciones responden a la visión del Gobierno Municipal de crear oportunidades que permitan a más jóvenes emprender y transformar su entorno.

“Desde el IMJUVE estamos impulsando una generación de jóvenes preparados, con herramientas reales para construir su propio futuro. Este Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, mantiene un compromiso firme con el desarrollo de nuestra juventud y con abrirles las puertas para que sus ideas se conviertan en proyectos que fortalezcan a Nuevo Laredo”, afirmó Espinoza.

El Gobierno Municipal, a través del IMJUVE, reafirma su compromiso con la formación y el crecimiento de la juventud. Gracias al respaldo de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, se continúan generando espacios que brindan oportunidades reales para que las y los jóvenes de Nuevo Laredo impulsen su talento y consoliden sus proyectos.

Con estas acciones, el IMJUVE refrenda su labor como aliado estratégico para el emprendimiento juvenil y la construcción de nuevas alternativas de desarrollo en la ciudad.