Aprehende CBP a hombre buscado por abuso sexual contra un menor

LAREDO, Texas – Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo, el Día de Acción de Gracias encontraron y detuvieron a un ciudadano mayor buscado en Illinois por una orden de arresto pendiente por un delito grave relacionado con sexo contra un menor.

“En medio del tráfico constante del Día de Acción de Gracias, nuestros oficiales de primera línea mantuvieron una estricta vigilancia, y descubrieron una importante orden de arresto pendiente por un delito sexual contra un menor”, ​​declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

“El abuso sexual contra menores es uno de los delitos más atroces que detectamos, y la detención de este individuo garantiza que comparecerá ante el tribunal y que nuestras calles serán más seguras”.

Oficiales de la CBP en el puente Juárez-Lincoln remitieron al pasajero de autobús Antonio Díaz Vargas, de 76 años y residente extranjero, a una inspección secundaria. Tras escoltar a Díaz Vargas a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior, a través de las bases de datos de las fuerzas del orden, confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por abuso sexual criminal agravado de un menor, emitida por el Departamento de Policía de Waukegan en Waukegan, Illinois. Los oficiales de la CBP transportaron a Díaz Vargas a a cárcel local para la adjudicación de la orden judicial.

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en la información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.