Exhorta Municipio a aprovechar descuentos en el predial

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para recordar que hasta el 30 de noviembre continúan vigentes los descuentos del 100% en recargos del Impuesto Predial, así como en gastos de ejecución y cobranza, con el objetivo de facilitar que las familias se pongan al corriente y contribuyan al fortalecimiento de las obras y servicios que mejoran la ciudad.

La administración municipal destacó que ponerse al día en estas obligaciones es ahora más accesible que nunca, gracias a la ampliación de horarios en cajas recaudadoras que operan también los fines de semana.

La Caja Recaudadora de Paseo Reforma, ubicada entre las dos entradas principales del complejo, abrirá sus puertas el sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y el domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., con el fin de brindar mayor comodidad a quienes no pueden acudir entre semana.

Por su parte, la Caja Recaudadora del sur de la ciudad, instalada dentro de la Plaza Comercial Colinas, en la esquina de Carretera Nacional y calle Colinas del Sur, ofrecerá atención en los mismos horarios: sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las autoridades municipales invitaron a aprovechar estos beneficios antes de que concluya el mes, subrayando que el cumplimiento ciudadano se traduce en mejores servicios públicos, infraestructura y programas que impactan directamente en la calidad de vida de Nuevo Laredo.