Impulsa Ayuntamiento educación y desarrollo integral de las juventudes neolaredenses

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión clara de futuro y apostando de manera decidida por la educación como motor de transformación social, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa fortaleciendo programas y acciones en favor de las juventudes a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE).

El director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta municipal, se han establecido importantes convenios con instituciones como el ITEA, CECATI y preparatorias como Conexión Educativa, con el objetivo de brindar oportunidades reales a las y los jóvenes para certificar primaria, secundaria y preparatoria, ya sea de manera gratuita o a muy bajo costo.

“Nuestra presidenta municipal, la licenciada Carmen Lilia Canturosas, impulsa firmemente la educación de nuestras juventudes. A través de estos convenios estamos apoyando para que los jóvenes puedan certificar su educación básica y media superior, y también acceder a cursos de inglés que hoy son fundamentales para su desarrollo académico y laboral”, señaló Espinoza.

Como resultado de estas acciones, más de 80 jóvenes recibirán certificados de educación básica y preparatoria, mientras que más de 100 jóvenes se graduarán en cursos de inglés en niveles básico, intermedio y avanzado. En total, se prevé la entrega de alrededor de 200 certificados a finales de este mes.

El funcionario informó que para reconocer el esfuerzo y constancia de las y los beneficiarios, se llevará a cabo una ceremonia de graduación a finales de este mes en el Teatro Lucio Blanco, un evento que calificó como altamente simbólico y de gran relevancia para la juventud neolaredense.

También anunció que a partir del mes de febrero iniciarán las Brigadas de Contacto Joven, una estrategia que priorizará la atención en los turnos vespertinos de secundarias y preparatorias, especialmente en aquellas ubicadas en zonas alejadas del sector centro.

“Vamos a llegar con todos los servicios no sólo del Instituto de la Juventud, sino también con los que ofrecen las dependencias del gobierno municipal, estatal y federal. Hablamos de salud, cultura, deporte, medio ambiente, protección civil, salud mental, prevención de adicciones y cuidado de la salud sexual y reproductiva”, explicó.

Espinoza destacó que el IMJUVE mantiene terapia psicológica gratuita en modalidades presencial, virtual y telefónica, disponible de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, además de programas permanentes de torneos deportivos, fortalecimiento al liderazgo juvenil, concursos de oratoria y talleres culturales.

“Nuestro objetivo es concientizar, vincular y acompañar a las juventudes, brindándoles seguimiento para que quienes concluyen primaria puedan continuar secundaria, luego preparatoria y, posteriormente, vincularlos con universidades a través de becas y apoyos”, puntualizó.