Reconoce ciudadanía transformación del transporte público impulsada por Municipio

Nuevo Laredo, Tam.- La llegada de los nuevos camiones de transporte público equipados con aire acondicionado ha sido bien recibida por la ciudadanía de Nuevo Laredo, quienes destacan una mejora significativa en el servicio, la comodidad y la puntualidad en sus traslados diarios.

Usuarios del transporte público señalaron que durante años enfrentaron largas esperas y unidades en condiciones deterioradas, situación que ahora comienza a cambiar con la incorporación de estos modernos camiones, los cuales brindan mayor seguridad, confort y un trato más digno por parte de los operadores.

Marisol Carrizal, con más de 30 años viviendo en la ciudad, expresó su satisfacción por este avance.

“Excelente la idea que tuvo la presidenta, porque sí se batalla mucho con los camiones de las rutas. Muchas veces llegamos tarde porque no hay unidades, y ahora me parece muy bien lo que se está haciendo”.

María del Refugio, destacó que el contar con aire acondicionado representa un cambio importante, especialmente durante las altas temperaturas que se registran en la región fronteriza.

“Los choferes manejan con cuidado, nos atienden muy bien y esperan a que uno se siente. Las unidades están en muy buen estado; ojalá nos duren mucho tiempo y que la gente las cuide, que no las rayen. Nunca había visto una unidad nueva”.

Martha Guerrero expresó que anteriormente las unidades de transporte público se encontraban en muy malas condiciones; sin embargo, destacó que con la llegada de los nuevos camiones equipados con aire acondicionado, el servicio ha mejorado notablemente.

“Antes las unidades estaban muy deterioradas y ahora, con estos nuevos camiones y con clima, la verdad me parece muy bien. Un aplauso a nuestra presidenta porque nos escuchó. Muchas gracias y adelante”, añadió.

Estas opiniones reflejan el sentir de la población, que reconoce el esfuerzo del Gobierno Municipal encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por atender una de las demandas más sentidas de los neolaredenses y avanzar hacia un transporte público más moderno, humano y eficiente.