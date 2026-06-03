Impulsa Ayuntamiento acciones para el bienestar animal

Se pone en marcha un programa permanente de esterilización de perros y gatos

Las intervenciones se realizan en las instalaciones del Centro de Atención Canina. [Agencias]

Las intervenciones se realizan en las instalaciones del Centro de Atención Canina. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas, prevenir la sobrepoblación animal y fortalecer las acciones de bienestar animal, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, en coordinación con el Distrito de Salud del Bienestar No. 5, puso en marcha un programa permanente de esterilización de perros y gatos que operará durante todo el año en beneficio de la ciudadanía.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona, destacó que esta acción forma parte de las estrategias impulsadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas para promover la salud animal y brindar atención tanto a mascotas con propietario como a animales rescatados.

“Estamos iniciando un programa de esterilizaciones que continuará durante todo el año. No se trata de una campaña temporal, sino de una acción permanente que realizamos de manera coordinada con el Distrito de Salud del Bienestar No. 5 para brindar este servicio a la ciudadanía”, señaló la funcionaria.

Las intervenciones se realizan en las instalaciones del Centro de Atención Canina, donde trabajan de manera conjunta personal de la Coordinación de Bienestar Animal, la Dirección del Zoológico y especialistas veterinarios encabezados por el equipo médico de la Jurisdicción Sanitaria.

La funcionaria explicó que los animales son valorados previamente por médicos veterinarios para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas para ser sometidos al procedimiento.

“Los requisitos son que el animalito esté en buenas condiciones generales de salud, que no se encuentre en celo y que sea apto para el procedimiento. Cada caso es evaluado por los especialistas para determinar el momento adecuado para realizar la esterilización”, indicó.

Como parte de este programa, también se atienden perros rescatados a través de reportes ciudadanos y acciones coordinadas con Protección Civil, principalmente animales en situación de calle o que representan algún riesgo para la comunidad.

Arjona explicó que estos ejemplares reciben atención médica, son esterilizados y permanecen bajo observación, además de que se trabaja en coordinación con rescatistas independientes y personas comprometidas con la protección animal para promover su adopción responsable y brindarles una nueva oportunidad de integrarse a un hogar.

Invitó a la ciudadanía a estar pendientes de las redes sociales del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Bienestar Social, ya que ahí estarán dando a conocer los detalles de esta campaña que está enfocada a la atención de perros en situación de calle.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en el bienestar animal, la salud pública y la construcción de una comunidad más consciente, responsable y respetuosa con los seres vivos.