Exhorta Municipio al uso responsable del agua

Nuevo Laredo, Tam.- Las altas temperaturas que se han registrado en Nuevo Laredo durante las últimas semanas han provocado un incremento considerable en el consumo de agua potable en hogares y comercios, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Ante este escenario, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Nuevo Laredo mantiene un monitoreo permanente de sus plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y red de distribución, con el objetivo de garantizar el suministro del vital líquido y responder de manera oportuna a cualquier situación que pudiera afectar la prestación del servicio.

Debido al aumento en la demanda, principalmente en los horarios de mayor consumo, algunas colonias ubicadas en zonas alejadas de los centros de abastecimiento o en sectores con mayor elevación pueden presentar variaciones temporales en la presión del agua. Sin embargo, el organismo trabaja de manera continua para mantener la estabilidad del sistema y atender cualquier reporte ciudadano.

Comapa hizo un llamado a la población para fortalecer la cultura del cuidado del agua, recordando que cada acción cuenta para garantizar que este recurso llegue de manera suficiente a todos los hogares de la ciudad.

Entre las principales recomendaciones para contribuir al ahorro de agua se encuentran:

Reparar fugas en llaves, tuberías, sanitarios y conexiones domésticas.

Evitar lavar banquetas, patios o vehículos utilizando manguera; en su lugar, emplear cubetas o recipientes reutilizables.

Regar jardines y áreas verdes durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para reducir la evaporación.

Cerrar la llave mientras se enjabonan las manos, se cepillan los dientes o se lavan los trastes.

Utilizar la lavadora únicamente con cargas completas para optimizar el consumo.

Revisar periódicamente los tinacos y sistemas de almacenamiento para detectar posibles desperdicios.

El organismo destacó que el uso responsable del agua no solo ayuda a preservar un recurso indispensable para la vida, sino que también contribuye a mantener una mejor presión en la red de distribución y a garantizar el suministro para todas las familias neolaredenses durante la temporada de calor.

Comapa de Nuevo Laredo continúa atendiendo reportes relacionados con baja presión, falta de agua, fugas y drenaje sanitario a través del Centro Integral de Atención Telefónica 072, así como mediante sus redes sociales oficiales, brindando seguimiento puntual a cada solicitud ciudadana.