Impulsa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas celebración histórica de Nuevo Laredo

La presidenta municipal informó que el evento estelar de la celebración será el tradicional NLD Fest 2026, que se llevará a cabo el 15 de junio a partir de las 8:00 de la noche a espaldas de la Rotonda a Benito Juárez. [Agencias]

La presidenta municipal informó que el evento estelar de la celebración será el tradicional NLD Fest 2026, que se llevará a cabo el 15 de junio a partir de las 8:00 de la noche a espaldas de la Rotonda a Benito Juárez. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal presentó la cartelera oficial de actividades para conmemorar el 178 Aniversario de la Fundación de Nuevo Laredo, una agenda que contempla eventos culturales, deportivos, artísticos, gastronómicos y recreativos diseñados para el disfrute de las familias y para fortalecer el orgullo de pertenencia de las y los neolaredenses.

Durante una conferencia de prensa realizada frente al emblemático Reloj de la Plaza Hidalgo, monumento que este año celebra su centenario, la alcaldesa destacó que los festejos reflejan el dinamismo, la transformación y el buen momento que atraviesa la ciudad, resultado del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía. La programación incluye exposiciones, eventos deportivos, actividades cívicas, bazares, espectáculos musicales y celebraciones populares que se desarrollarán durante el mes de junio.

“Hoy Nuevo Laredo vive uno de sus mejores momentos, con desarrollo, inversión, paz social y oportunidades para todas y todos. Gracias a la confianza de nuestra gente y al trabajo coordinado con los gobiernos de la transformación, podemos celebrar en grande nuestra historia, nuestras raíces y el enorme futuro que estamos construyendo para las nuevas generaciones”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

La presidenta municipal informó que el evento estelar de la celebración será el tradicional NLD Fest 2026, que se llevará a cabo el 15 de junio a partir de las 8:00 de la noche a espaldas de la Rotonda a Benito Juárez, consolidándose como uno de los espectáculos más importantes del norte del país y un espacio de convivencia para miles de familias.

Como parte de este gran concierto de aniversario, se presentarán agrupaciones de talla nacional e internacional como Tropicalísimo Apache, La Ronda Machetera, Matute y Bronco, ofreciendo una amplia variedad de géneros musicales para que personas de todas las edades disfruten de una noche inolvidable. Además, la tradicional Campechaneada contará con una oferta gastronómica, bazar de emprendedores, concursos, música en vivo y actividades para toda la familia.

Entre las actividades destacan el Bazar del Aniversario de Nuevo Laredo, la Exposición de Dinosaurios Animatrónicos de Nueva Generación en el Museo Reyes Meza, el tradicional juego conmemorativo de los Tecos de los Dos Laredos frente a Leones de Yucatán, así como los eventos cívicos programados para el 15 de junio, fecha en que se recuerda la fundación de la ciudad.

Canturosas Villarreal señaló que estos festejos buscan reconocer la grandeza histórica de Nuevo Laredo y fortalecer la identidad de una ciudad que hoy destaca por su crecimiento económico, su desarrollo urbano y su liderazgo como principal frontera comercial de América Latina.

Finalmente, invitó a la ciudadanía y a visitantes de la región a sumarse a las actividades conmemorativas del 178 aniversario, las cuales serán gratuitas y estarán disponibles para toda la comunidad, reafirmando el compromiso de su administración de impulsar espacios de convivencia, cultura y recreación para las familias neolaredenses.