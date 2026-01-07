Impone Igor Thiago récord histórico de goles brasileños en una temporada Premier

El delantero del Brentford llegó a 16 tantos, superó marcas previas y apunta al Mundial

Igor Thiago, de Brentford, celebra después de marcar gol durante el partido de la Liga Premier entre Brentford y Sunderland, el miércoles 7 de enero de 2026, en Londres. (John Walton/PA vía AP)

LONDRES.- Ha habido muchos jugadores brasileños destacados en la Liga Premier. Ninguno ha anotado más en una sola temporada que Igor Thiago.

El delantero de 24 años alcanzó los 16 goles en la campaña de liga con un doblete para el Brentford en su victoria por 3-0 sobre el Sunderland el miércoles.

Es la mayor cantidad de goles por un brasileño en la máxima categoría de Inglaterra en una temporada, según la empresa de estadísticas Opta.

Thiago superó al exdelantero del Liverpool, Roberto Firmino; al extremo del Arsenal, Gabriel Martinelli; y a Matheus Cunha, el exdelantero del Wolverhampton ahora en el Manchester United (2024-25), quienes todos habían anotado 15 goles en una sola campaña de la Liga Premier.

Gabriel Jesus, Richarlison y Philippe Coutinho son otros destacados atacantes brasileños que han jugado en la liga.

Thiago está en su primera temporada como delantero titular del Brentford tras las recientes salidas de Ivan Toney, Bryan Mbeumo y Yoane Wissa.

Nunca ha jugado para Brasil, pero está presionando para formar parte del equipo nacional para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México este año.