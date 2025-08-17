Imparte Lazo Rosa taller ‘Preparándome para la Quimioterapia’

Nuevo Laredo, Tam.– En una edición más de los talleres de apoyo que realiza el grupo Lazo Rosa, se tocó el tema de ‘Preparándome para la Quimioterapia’, de gran importancia para las mujeres que han sido diagnosticadas con la terrible enfermedad del cáncer de mama o están en ese proceso.

“Así es, estamos aquí con nuestro taller mensual con un tema muy importante, que se llama ‘Preparándome para el tratamiento de Quimioterapia. Esta sesión corresponde a una información que permanentemente se da en nuestro módulo de Lazo Rosa, puesto que las señoras se están diagnosticando frecuentemente y no cada mes. Por ello damos esta información cada que llega una mujer a nuestro módulo, preparándolas para cuando comiencen con su tratamiento, para cuando se enfrenten a estos tratamientos”, explicó la Doctora Bertha Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de Lazo Rosa Nuevo Laredo.

De acuerdo a la Doctora Pérez Romero, el hablar de este tema es muy importante, porque el organismo de cada paciente es diferente así como es diferente el tipo de cáncer que ataca a cada persona, por consecuencia afecta de diferente manera a todas las mujeres que llegan a enfermar de este padecimiento y la quimioterapia también tiene sus reacciones diferentes en cada cuerpo. Por ello la intención de prepararlas para el inicio de su tratamiento.

“Este tipo de información es esencial, porque en su gran mayoría, digamos el 90% del cáncer de mama, se complementa con un tratamiento de quimioterapia, y continuamente lo impartimos en nuestro módulo de Lazo Rosa, y hoy es para que sepan es esencial tomarlo, para darles seguridad y con menos miedo deben saber en qué consiste la quimioterapia y sepan los efectos secundarios por la misma”, mencionó.

Actualmente a los talleres acuden un promedio de 50 mujeres que están en proceso de atención del cáncer y algunas que están en proceso de recuperación, y asisten a los talleres para apoyarse entre ellas y hacer más amena su recuperación de esta enfermedad.