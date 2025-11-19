El Dólar
Impacta vehículo dos propiedades tras pérdida de control en cruce céntrico

La conductora declaró una aceleración repentina del automóvil, mientras Tránsito municipal documentó daños sin personas lesionadas

El percance fue protagonizado por un Chevrolet Aveo modelo 2015, conducido por Juliana, de 65 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado la tarde de este martes en el cruce de la calle Pino Suárez y la avenida Josefa Ortiz de Domínguez dejó daños materiales en dos propiedades, luego de que un automóvil se subiera a la banqueta y chocara contra un portón y una pared.

El percance fue protagonizado por un Chevrolet Aveo modelo 2015, conducido por Juliana, de 65 años, quien declaró a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal que perdió el control del vehículo cuando este se aceleró repentinamente.

“Venía circulando de oriente a poniente sobre la Pino Suárez; al llegar a la calle Josefa Ortiz, el carro se me aceleró y no pude controlarlo”, explicó la conductora.

El descontrol provocó que el automóvil se cargara hacia la izquierda, subiéndose a la banqueta y chocando contra un portón metálico perteneciente a Alberto. El impacto también dañó la pared del domicilio contiguo, propiedad de Claudia.

Oficiales de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y documentar los daños ocasionados. No se reportaron personas lesionadas.

