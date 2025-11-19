Impacta vehículo dos propiedades tras pérdida de control en cruce céntrico

El percance fue protagonizado por un Chevrolet Aveo modelo 2015, conducido por Juliana, de 65 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado la tarde de este martes en el cruce de la calle Pino Suárez y la avenida Josefa Ortiz de Domínguez dejó daños materiales en dos propiedades, luego de que un automóvil se subiera a la banqueta y chocara contra un portón y una pared.

El percance fue protagonizado por un Chevrolet Aveo modelo 2015, conducido por Juliana, de 65 años, quien declaró a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal que perdió el control del vehículo cuando este se aceleró repentinamente.

“Venía circulando de oriente a poniente sobre la Pino Suárez; al llegar a la calle Josefa Ortiz, el carro se me aceleró y no pude controlarlo”, explicó la conductora.

El descontrol provocó que el automóvil se cargara hacia la izquierda, subiéndose a la banqueta y chocando contra un portón metálico perteneciente a Alberto. El impacto también dañó la pared del domicilio contiguo, propiedad de Claudia.

Oficiales de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y documentar los daños ocasionados. No se reportaron personas lesionadas.