Provoca choque en cadena con cinco vehículos en puente Venezuela

El impacto inicial generó una reacción en serie sin lesionados, mientras Tránsito y Protección Civil normalizaron la circulación afectada

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando el tráfico intenso en el puente obligó a varios automovilistas a frenar de manera repentina. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque en cadena registrado la tarde del martes sobre el puente vehicular de la calle Venezuela, en la colonia Matamoros, provocó un severo congestionamiento y dejó cuantiosos daños materiales, sin personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando el tráfico intenso en el puente obligó a varios automovilistas a frenar de manera repentina. Esta maniobra desencadenó una serie de impactos que se extendieron hasta involucrar a cinco unidades.

Las autoridades de Tránsito trasladaron los vehículos al cruce de Venezuela y Constitución, ya en la colonia San Rafael, donde se realizaron las diligencias correspondientes y se agilizó el flujo vehicular en el área afectada.

De acuerdo con el peritaje inicial, el responsable del choque múltiple fue identificado como Cayetano, de 42 años, conductor de un Kia K3 modelo 2026. El hombre no logró frenar a tiempo y chocó por alcance a una Jeep Commander 2007 manejada por Adriana, también de 42 años.

Debido al impacto, la Jeep de Adriana se proyectó contra un Nissan Versa 2024 conducido por Armando, de 63 años, cuyo vehículo a su vez golpeó la parte trasera de una GMC Acadia 2026 tripulada por Diana, de 62 años. Esta última unidad terminó rozando ligeramente a un Jeep Grand Cherokee, cuyo propietario decidió retirarse al no registrar daños.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para revisar a los conductores y confirmaron que ninguno resultó lesionado. El choque provocó únicamente daños materiales y una fuerte interrupción del tráfico en la zona, que fue normalizado una vez retiradas las unidades involucradas.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por el puente, especialmente en horas de mayor afluencia.