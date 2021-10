Harán misa todos los días a partir de la presente semana

NUEVO LAREDO, TAM.- A partir de esta semana, las misas católicas ya se podrán realizar todos los días de acuerdo al nuevo decreto por Covid-19 emitido por la Secretaría de Salud con vigencia del 15 al 30 de octubre.

El párroco de la Catedral del Espíritu Santo, presbítero Rogelio Lozano Alcorta, mencionó que la capacidad de ingreso en cada misa también cambió a un 75 por ciento, lo cual no significa que se deben relajar las medidas.

«Gracias Dios ha ido mejorando la realidad que se vive en nuestra Diócesis y en el estado y el Diario Oficial ha dado unos cambios, entre ellos es recibir el 75 por ciento. Aclaró, sí es obligatorio la toma de temperatura, la sana distancia, nadie puede entrar a los templos sin cubrebocas, pero sobre todo sigue el no bajar la guardia» declaró.

Los lunes y martes no se realizaban misas presenciales, éstas ya se pueden efectuar.

«Ya podemos hacer las misas todos los días con un aforo del 75 por ciento, ya estamos autorizadas todas las parroquias para despacio, ir invitando a la gente y puedan asistir con una nueva normalidad con toda la precaución del mundo y previendo la salud», señaló.

Dijo que aún no se autoriza la realización de reuniones de grupos católicos grandes como son catequesis entre otros, si puede haber juntas con grupos muy reducidos de personas y en espacios muy grandes.

«El decreto no marca nada, dice que no debemos de tener reuniones, ni aglomeración de personas como catequesis, por ello lo más preferible es esperar porque no está en el decreto», concluyó.

