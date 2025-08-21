El Dólar
Compra:
$18.00
Venta:
$19.00
EN VIVO

Hallan sin vida a hombre en interior de negocio en la colonia México

La víctima no tenía domicilio fijo y el propietario del establecimiento le permitía quedarse a dormir en un cuarto del lugar

La víctima, identificada como Tomás Enrique, de 57 años, fue encontrada en Autovidrios México; autoridades investigan las causas del deceso y realizarán la autopsia correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 57 años identificado como Tomás Enrique fue encontrado sin vida la tarde del miércoles en el interior del negocio Autovidrios México, ubicado en la calle Perú 4310.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima no tenía domicilio fijo y el propietario del establecimiento le permitía quedarse a dormir en un cuarto del lugar.

Testigos señalaron que el hombre salió de la habitación y cayó al suelo inconsciente. Al percatarse de la situación, trabajadores lo colocaron en una silla mientras esperaban la llegada de los paramédicos.

Al arribar personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, confirmaron que Tomás Enrique ya no contaba con signos vitales, sin que se apreciaran huellas de violencia.

Trabajadores del sitio mencionaron que el hombre padecía problemas de alcoholismo, lo que pudo haber influido en su estado de salud.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria local para la práctica de la autopsia.

Texas aprueba nuevos mapas legislativos que darían ventaja a los republicanos
Estudiantes iguala 0-0 ante Cerro Porteño y clasifica a cuartos de final de Copa Libertadores

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.