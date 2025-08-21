Hallan sin vida a hombre en interior de negocio en la colonia México

La víctima no tenía domicilio fijo y el propietario del establecimiento le permitía quedarse a dormir en un cuarto del lugar

La víctima, identificada como Tomás Enrique, de 57 años, fue encontrada en Autovidrios México; autoridades investigan las causas del deceso y realizarán la autopsia correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 57 años identificado como Tomás Enrique fue encontrado sin vida la tarde del miércoles en el interior del negocio Autovidrios México, ubicado en la calle Perú 4310.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima no tenía domicilio fijo y el propietario del establecimiento le permitía quedarse a dormir en un cuarto del lugar.

Testigos señalaron que el hombre salió de la habitación y cayó al suelo inconsciente. Al percatarse de la situación, trabajadores lo colocaron en una silla mientras esperaban la llegada de los paramédicos.

Al arribar personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, confirmaron que Tomás Enrique ya no contaba con signos vitales, sin que se apreciaran huellas de violencia.

Trabajadores del sitio mencionaron que el hombre padecía problemas de alcoholismo, lo que pudo haber influido en su estado de salud.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria local para la práctica de la autopsia.