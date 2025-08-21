Texas aprueba nuevos mapas legislativos que darían ventaja a los republicanos

La Cámara estatal avaló la redistribución de distritos impulsada por Trump, lo que podría otorgar hasta cinco escaños adicionales y abrir una batalla legal con los demócratas

El legislador Joaquin Castro, derecha, habla con manifestantes reunidos en la rotonda frente a la Cámara de Representantes en el Capitolio de Texas, en un momento en que los legisladores debaten la reconfiguración del mapa parlamentario de Estados Unidos, el miércoles 20 de agosto de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

AUSTIN, Texas.- Los republicanos de Texas dieron el miércoles el primer paso hacia la aprobación de nuevos mapas legislativos que podrían otorgar a su partido hasta cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes, lo que probablemente desencadene una batalla nacional sobre la redistribución de distritos.

La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Texas se produjo a instancias del presidente Donald Trump, quien impulsó la revisión de los mapas congresionales para dar a su partido una mejor oportunidad de mantener el control de la Cámara de Representantes federal en las elecciones del próximo año. Los mapas necesitan ser aprobados por el Senado estatal y firmados por el gobernador Greg Abbott antes de que se hagan oficiales.

Los legisladores demócratas de Texas retrasaron la votación durante dos semanas al huir del estado a principios de este mes en protesta, y a su regreso se les asignó vigilancia policial las 24 horas para asegurarse de que asistieran a la sesión del miércoles.

La aprobación de los mapas de Texas, con 88 votos a favor y 52 en contra, seguramente llevará a la Legislatura de California a aprobar también un nuevo mapa, el cual crearía distritos inclinados hacia los demócratas. A diferencia de Texas, el mapa de California requeriría la aprobación de los votantes en noviembre antes de hacerse oficial.

Los demócratas también han prometido demandar para impugnar el nuevo mapa de Texas y señalaron que los republicanos hicieron el movimiento político antes de aprobar la legislación para atender las mortales inundaciones que azotaron el estado el mes pasado.