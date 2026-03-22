Hallan hombre sin vida en la colonia Guerrero

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes solicitaron la presencia de las autoridades tras notar la ausencia del adulto mayor. Al sitio acudieron paramédicos, quienes realizaron una revisión protocolaria y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como Rubén “N”. El cuerpo fue encontrado sentado en su silla de ruedas dentro de la vivienda, sin que se observaran huellas de violencia, de acuerdo con los primeros reportes.

Habitantes del sector señalaron que el hombre vivía solo desde hacía varios años y que no contaba con familiares cercanos que lo visitaran con frecuencia. Asimismo, trascendió que presentaba diversas complicaciones de salud, entre ellas la amputación de una de sus extremidades inferiores.

Tras la confirmación del deceso, se dio aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes. Personal de la instancia investigadora acudió al lugar para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual será trasladado para la práctica de la autopsia de ley que permita determinar con precisión la causa del fallecimiento.