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Barra de Abogados realiza Brigada Comunitaria en la Pulga de los Rieles

Con el objetivo de brindar apoyo en temas de salud y jurídico a la comunidad

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Asociación de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo llevó a cabo una exitosa brigada comunitaria en la Pulga de los Rieles, con el objetivo de brindar apoyo en temas de salud y jurídico a la comunidad.

El presidente de la Barra de Abogados Jorge Luis Miranda Niño se reunió con líderes de diferentes pulgas y saludó a los locatarios, quienes aprovecharon la oportunidad para recibir asesoría jurídica profesional, cortes de cabello con estilistas certificadas y vacunación.

La brigada contó con gran aceptación y participación de la comunidad, y es parte de un esfuerzo continuo de la Barra de Abogados y Miranda Niño para apoyar a los más necesitados. Estas brigadas se están llevando a cabo por diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

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