Hallan a hombre sin vida en el hotel Santa María

La persona fue identificada como Víctor Manuel, de 42 años

El hallazgo ocurrió en la habitación 110, donde empleados del lugar lo localizaron inconsciente y dieron aviso al 9-1-1. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El hallazgo ocurrió en la habitación 110, donde empleados del lugar lo localizaron inconsciente y dieron aviso al 9-1-1. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una habitación del hotel San María, ubicado sobre la avenida Reforma casi esquina con calle 15 de Septiembre, en esta frontera. El hallazgo ocurrió en la habitación 110, donde empleados del lugar lo localizaron inconsciente y dieron aviso al 9-1-1.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y, tras revisar los signos vitales, confirmaron que la persona ya estaba sin vida.

La persona fue identificada como Víctor Manuel, de 42 años, quien se había hospedado en el hotel varios días antes del reporte.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron para realizar las diligencias correspondientes y certificar el fallecimiento.

De acuerdo con las primeras indagatorias, no se encontraron indicios de violencia, por lo que las causas del deceso serán determinadas mediante la necropsia.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la autopsia de ley y su posterior entrega a familiares.