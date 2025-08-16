Fallece trailero en el Libramiento Mex II

El operador de tráiler perdió la vida por causas naturales

La víctima fue identificada como José Jaime, de aproximadamente 50 años, quien manejaba un tractocamión Freightliner color azul con caja tráiler, número económico BM296P24, perteneciente a la empresa Baja. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un operador de tráiler perdió la vida por causas naturales mientras conducía sobre el Libramiento Mex II, en los carriles de importación, kilómetro 1, saliendo de la Aduana en el Puente Internacional 3 “Del Comercio Mundial”.

La víctima fue identificada como José Jaime, de aproximadamente 50 años, quien manejaba un tractocamión Freightliner color azul con caja tráiler, número económico BM296P24, perteneciente a la empresa Baja.

Según el reporte, el conductor descendió de la unidad y quedó tendido a un costado, por lo que testigos alertaron al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona inconsciente en el lugar.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron para brindarle atención, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y certificaron el fallecimiento del trailero.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la autopsia de ley que determinará con precisión las causas de su muerte.