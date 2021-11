Gustosos por recibir la primera dosis de vacuna anti Covid

NUEVO LAREDO, TAM. –Tal y como lo anunciaron. El miércoles 24 inició la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 a personas que por diversas causas no habían accedido a dicho reactivo.

Este medio informativo, realizó breves entrevistas con algunas de estas personas, para conocer su opinión sobre la posibilidad de ser vacunados y también los motivos por los cuales no lo habían hecho.

“Yo considero que esta es una oportunidad muy buena para todos el aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Yo no lo había hecho porque estuve internada y como recibí una transfusión sanguínea no era recomendable hacerlo, pero hoy que he recibido la primera dosis me siento contenta y muy tranquila”, comentó María del Rosario, quien cuenta con 50 años de edad.

Víctor Manuel, de 23 años de edad y quien recientemente llegó a la ciudad procedente de Veracruz, dijo que es una muy buena oportunidad el recibir la vacuna, es muy útil para la salud y para evitar que sigan los contagios.

Recientemente fue operado y no podía estar en movimiento, pero ahora que se enteró que aplicarían la primera dosis a quienes no habían recibido ninguna, acudió de inmediato a la clínica 78 del IMSS para recibirla.

“Es una oportunidad perfecta, porque por alguna circunstancia no se pudo asistir en su momento, hay que aprovechar esto que nos ofrece el gobierno, en mi caso no asistí en el momento que me correspondía por cuestiones laborales, pero ahora no podía dejar pasar esta posibilidad”, comentó Ricardo González, de 48 años de edad.

Laura Lozano, quien cuenta con 34 años de edad, dijo que es excelente, porque ella por cuestiones de salud, precisamente enfermó de COVID fue hospitalizada.

Tuvo que esperar el tiempo prudente para vacunarse y ahora que llegó el momento, se siente muy bien y más tranquila después de recibir la primera dosis de la Astrazeneca, concluyó.