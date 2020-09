Generó inflación programa Zona Libre: Enrique Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- Más allá de un programa de incentivos fiscales para impulsar el desarrollo de la frontera norte, se requiere de una política integral para enfrentar las carencias, apoyar la educación, salud y que permita detonar la economía, manifestó el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

En entrevista con medios locales, el alcalde fue cuestionado sobre los beneficios que trajo el programa Zona Libre, el cual redujo las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR), y la homologación del precio de la gasolina con el de Estados Unidos.

“Lo que generó este programa fue una inflación por el diferencial de la tasa, pues con el aumento al doble del salario mínimo, también se incrementaron los pagos al Seguro Social, Infonavit e Impuesto Sobre Nómina, esto provocó un incremento en el costo de productos y servicios para amortiguar los gastos internos de las empresas”, explicó.

Señaló que el mercado quedó igual, debido al diferencial de IVA, y, aunque el ciudadano tiene más capacidad de compra, no hay mayor producción, por lo que aumentó el costo del producto provocando la inflación.

“Como señaló el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para enfrentar carencias y pobreza se requiere de inversiones detonantes de economía y en términos fiscales ponerlo en ley para tener certeza jurídica junto con una estrategia de promoción de inversión”, indicó.

Rivas Cuéllar dijo que este programa al ser sólo un decreto y no producto de un proceso legislativo, no garantiza el beneficio por no tener el peso jurídico para los contribuyentes que radican en esta frontera.

“El propósito de origen de este programa sí es bueno, pero no fue bien implementado para hacer esta zona más competitiva, sobre todo porque no todos los contribuyentes pudieron aplicar, lo que trajo incertidumbre”, comentó.

Por último, resaltó que por la posición geográfica, Nuevo Laredo busca capacitarse más en ciencia y tecnología, industria 4.0 porque la intención es dejar de ser ciudad manufacturera para ser mentefacturera.

“Este es el escenario para subir al desarrollo junto con la educación, por eso este gobierno apuesta por la educación, el camino es desarrollar programas y nuevas tecnologías para ser más atractivos a las inversiones”, puntualizó.